歌手で女優の藤原さくらが9日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)にゲスト出演。影響を受けた女優について語った。

藤原さくら

「すっごい自然」「それからずっと追ってる」

藤原は、「こんなこと言うのは気持ち悪いかな? と思って言わなかったんだけど……」と前置きしながら、「演技をはじめたときに、すずちゃんの『海街diary』を観て。すずちゃんの演技を見て、ヤバいって感じて。とんでもないと思った。すっごい影響を受けたというか、こういう感じのナチュラルな」と称賛。広瀬が、「でもあれは、台本なしでやってたから……」と恐縮すると、「でしょ? すっごい自然で。あれを見て、こういう風に演じたらいいんだ! みたいなことをすごい思って。それからずっと追ってる」と熱弁した。

また、アーティスト活動のほか、ダンスや陶芸など多くの趣味を持つ藤原だが、「やりたいことが多いんだと思う。でも、いろいろやってみて、合わないこともある。10年やってきて、いろいろ試してみて、これは向いてなかったっていうのは正直ある」と吐露。「やらなくてよかったとは思わないけど、これはもう二度とやらないっていうのがあるじゃん?」と続けつつ、「それを知るきっかけにもなるし、やってみたかったなで死ぬよりは、やって死んだほうがいいかなと思って生きてます」と心の内を明かす場面もあった。