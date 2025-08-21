歌手で女優の藤原さくらが2日、TOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』(毎週土曜15:30～15:55)にゲスト出演。歌唱活動休止の経緯を語った。

  • 藤原さくら

「自分で勝手にいろんな縛りを作ってた」

昨年6月に、耳と喉の不調により、歌唱活動を休止していた藤原。当時を振り返り、「体調的な面だったり。これだけ突っ走って、いろんなことに挑戦してきたから、体にすごい力が入ってる感じがした」と吐露。うまく力を抜くことができず、「歌詞を間違えちゃいけないとか。自分で勝手にいろんな縛りを作ってた。すごい自由にやってきたと思ってたけど、自分を縛ってた部分もたくさんあった」と話し、「もっと感覚的に体で生きたほうがいいなと思って」と休止に至った経緯を明かした。

“縛り”について、藤原は、「耳のトラブルがあったり、発声がうまいこといかないとか。体に現れるようになって、それで気づいた」そうで、「ずっとうまくいってると見えなかったものが、バンッと止まることによって、なるほどって」と回顧。「ちょっとわかる」と共感した広瀬すずも、「ちょっと休んだり、遊ぶことを覚えたら、世界って広いんだ! みんなこんなに自由に生きてるんだ! と思って。小さいこととか何でもいいやみたいな」と話しつつ、「若いときは全然できなかったし、思える余裕もなかった」と振り返った。

また、「最近、サルサダンスを習い始めた」という藤原は、「キューバ人の先生と踊ったりするんだけど。ミスしたときに“ごめんなさい!”って言うと、“謝らないで。ミスしていいから”って」というエピソードを披露。「こういうスピリットで生きていたいなって。メリハリは大事だから、頑張るところはグッと頑張るけど。ずっと体に力が入ってると、力を出したいときに出せなかったりする」と気づきになったようで、「この10年いろいろやってきたからこそ、こういう風に生きたいって見えてきた気がする」と前向きに語っていた。

【編集部MEMO】
2023年10月にスタートしたTOKYO FMのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』。広瀬すずがパーソナリティを務め、プライベートや近況を語るほか、不定期でゲストを招いてのトークなど、土曜午後の“よはくじかん”をリスナーと共有するラジオプログラム。radiko、AuDee、Spotify、Apple Podcastでも聴くことができる。

藤原さくら、歌唱活動休止のワケ…体の不調で気づいたこと「自分を縛ってた」
広瀬すず、“ドハマり”中のゲームを告白「テレビを観ながらずっとやってる」
広瀬すず「すごい! さすが!」　藤原さくらの“ピンチ”を救った、生田斗真の機転
映画『遠い山なみの光』、原作者・カズオ・イシグロのインタビュー映像公開
広瀬すず、吉田羊らが長崎を訪問し平和祈念像にて献花 - 映画『遠い山なみの光』の特別試写会も実施
妻夫木聡「僕たちは弱くていい、だからこそ人の痛みを感じる」 - 映画『宝島』の全国キャラバンが20エリアに到達
映画『宝島』の全国キャラバンで、妻夫木聡と大友啓史監督が山形・新潟を訪問 - 最新ポスタービジュアル3点も公開
映画『遠い山なみの光』の公開前特別番組がU-NEXTで独占配信
広瀬すず、“美肌すぎる女優”を明かす「ガン見しちゃう」「ホントにきれい」
広瀬すず×二階堂ふみの映画『遠い山なみの光』の新場面写真7点が公開
広瀬すず主演『遠い山なみの光』、トロント国際映画祭への正式出品が決定
広瀬すず「地球を救うと思う」　大絶賛した“こんなにおいしいもの”とは?
関連画像をもっと見る