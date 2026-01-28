楽天グループが運営するオンラインエンターテインメントサービス「楽天コレクション」は、スマートフォン向けアプリゲーム「アイドリッシュセブン」に登場する4組のアイドルグループRe:vale・IDOLiSH7・TRIGGER・ŹOOĻの16名と、日本プロサッカーリーグ(以下「Jリーグ」)が開催する「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」とのコラボレーション企画「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Jリーグ百年構想リーグ」(以下「本企画」)を実施する。

本企画では、コラボ限定のオリジナルデザインを使用したオリジナルコラボグッズの販売を2月10日12:00に開始するほか、3月7日にMUFGスタジアム(国立競技場)にて開催される明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第5節「FC東京 vs. 横浜F・マリノス」においてスペシャルプログラムを実施する。

オリジナルコラボグッズを販売

「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のオリジナルデザインを使用したコラボグッズを販売。詳細は特設サイトにて順次発表する。また、一部オリジナルコラボグッズはコラボ試合の開催場所であるMUFGスタジアム(国立競技場)に当日開設する「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Jリーグ百年構想リーグSHOP」にて販売予定。

3月7日、MUFGスタジアム(国立競技場)にてスペシャルプログラム開催

MUFGスタジアム(国立競技場)にて3月7日に開催予定のスペシャルプログラムでは、アイドルからの応援メッセージをスタジアム内大型ビジョンにて投影予定。その他、詳細については、2月上旬に特設サイトにて発表予定だ。

チケット販売

「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Jリーグ百年構想リーグ」コラボ試合のチケットはFC東京シーズンシート会員(SOCIO)の優先販売が2月7日10:00より、FC東京ファンクラブ会員(OFFICIAL MEMBERSHIP)の優先販売が2月8日10:00より、一般販売が2月9日10:00より「チケットFC東京(Jリーグチケット)」から購入可能。

都内駅での交通広告も展開

2026年2月2日より、多くのファンに本企画の魅力を届けるため東京都内の駅にて交通広告を展開し、コラボビジュアルを掲出する。なお、混雑回避のため、掲出場所の詳細は2026年2月2日に特設サイトや「楽天コレクション」公式X(@Rcollection_PR)等でお知らせする。

さらに、Jリーグ公式LINEアカウントと友だち登録した方を対象にした「Re:vale IDOLiSH7 TRIGGER ŹOOĻ × 明治安田Jリーグ百年構想リーグ」オリジナルスタンプの無料配布を1月27日に開始するほか、JリーグID登録者限定で、抽選でオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも1月27日より実施する。

加えて、「楽天コレクション」公式Xアカウント(@Rcollection_PR)では、本企画の開催を記念した「Xリポストキャンペーン」を実施し、抽選でオリジナルグッズをプレゼント。

IDOLiSH7™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc. (C)J.LEAGUE