【2026年1月・2月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選

本記事ではセブンイレブンから発売される新商品のスイーツのなかから、注目の5品をご紹介。

今週は、生チョコとバニラアイスの濃厚な味わいが楽しめるアイスバーや、苺のレアチーズクリームを挟んだスフレなど、スイーツ好きならチェックしておきたい商品が目白押しです!

2026年1月・2月の新商品5品まとめ(1月27日～2月2日)

「濃厚トリプルショコラデニッシュ」(213円)

価格 : 213円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

チョコのクリーム、コーチング、チャンク３種をデニッシュ生地に盛り付けたチョコ感のある菓子パン。

「7プレミアム 生チョコバー＜スイートバニラ＞」(289円)

価格 : 289円

販売地域 : 全国

濃厚な生チョコとスイーツ感のあるバニラアイスが味わえるチョコレートバーアイスです。

「7プレミアム 焼きチーズスフレ 苺レアチーズクリーム4個入」(291円)

価格 : 291円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

ふわっと食感のスフレ生地とくちどけなめらかな苺レアチーズクリームが楽しめるスイーツ４個入です。

「もっちりみたらし団子」(237円)

価格 : 237円

販売地域 : 関東、甲信越、静岡県

旨味と塩味の効いたさっぱりとした味わいのタレで食べる、カップに入ったみたらし団子です。

「濃厚ミルク寒天」(248円)

価格 : 248円

販売地域 : 北海道、関東、新潟県、山梨県、北陸、東海、近畿、中国、四国

みかんの爽やかな甘みと濃厚な牛乳のコクがとろけ合う、なめらかなミルク寒天です。

まとめ

3種類のチョコをデニッシュ生地にトッピングした「濃厚トリプルショコラデニッシュ」や、生チョコにバニラ風味をプラスした「7プレミアム 生チョコバー＜スイートバニラ＞」は、濃厚な味わいが口いっぱいに広がる注目のスイーツ。ふわっと食感と甘酸っぱいクリームがクセになる「7プレミアム 焼きチーズスフレ 苺レアチーズクリーム4個入」は、家族や友人とのシェアにもおすすめです。

また、さっぱりとしたみたらしで食べ進みのいい「もっちりみたらし団子」や、なめらかな舌触りがクセになる「濃厚ミルク寒天」など、カップスイーツも充実しているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用