神奈川県藤沢市の新江ノ島水族館は、バンダイの玩具「たまごっち」とのコラボレーションについて、3月14日より開催することを発表した。

開催期間は3月14日～5月17日、詳細は後日公開される。

1月27日に公開されたティザービジュアルは、"えのすい"でも飼育しているダイオウグソクムシやクラゲがあしらわれた海を描いたイラスト。昨年発売された「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」に登場する「ぐそくっち」を想起して「ぐそくっち出るのかな! えのすいとのコラボ、是非ぐそくっちグッズを出して欲しい!」という声や、「好きと好きの組み合わせ」「えのすいとたまごっちコラボだー! これは行きたい!」と喜びのコメントが寄せられている。