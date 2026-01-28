日本テレビ系では、衆議院選挙の開票日となる2月8日(19:58～)に『zero選挙2026』を放送。メインキャスターは、藤井貴彦と櫻井翔が務める。

藤井は、昨年7月の参院選を前に、主要政党の全党首を単独取材。衆院選でも単独取材を進めているが、今月26日には7党首討論会を実施した。

選挙直前に開幕するミラノ・コルティナオリンピックで夏・冬通じて10回目の五輪キャスターを務める櫻井が『zero選挙』を担当するのは14回目。経験を重ねた取材力と解説力で、SNSの動きなど選挙の勝敗を分けたポイントを伝える。

コメントは、以下の通り。

藤井貴彦

今年このような形で解散総選挙が行われることを、どなたが予想できたでしょうか。

去年の秋に与党の顔ぶれが変わり、年が明けて新党が生まれ、ふと顔を上げると日経平均株価が50000円を超えています。

多くのサプライズが重なってじわじわと令和が作られる中で、2月8日にはまた新たなサプライズが積み重なるかもしれません。

開票から大勢判明まで、日本の一挙手一投足を丁寧にお伝えいたします。

櫻井翔

昨年の夏、私たちは「それって本当？」と題して、情報とどう向き合うべきかを考えてきました。昨今、真偽が十分に確認されていない情報がめまぐるしく行き交うようになりました。虚実さまざまな情報に囲まれるなかで、何を信じ、どう判断すればよいのか。特に選挙戦において、私たちの判断をより複雑なものにしていると感じます。

16日間という異例の選挙戦。

渦のように押し寄せる情報と向き合うことは、これまで以上に難しくなるのかもしれません。

「こんなところにも注意が必要なんだ」

「少し立ち止まって考えてみよう」

そう感じていただくきっかけを、皆さんに、少しでもお届けできればと思います。

さらに選挙戦を通じて情報がどのように行き交い、判断に影響してきたのか、いち早く、熱い議論をお伝えしたいと思います。