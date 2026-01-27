JR九州は、日本航空(JAL)、いおワールドかごしま水族館と連携し、「日豊本線特別運行! 『特急 指宿のたまて箱』号で行く! ATR型機モックアップ見学＆いおワールドかごしま水族館バックヤードツアー」を2月19日に実施すると発表した。

当日は鹿児島中央駅から「指宿のたまて箱」に乗車。往路は鹿児島中央駅9時15分発・国分駅10時8分着で運行され、車内でJR九州およびJALグループの客室乗務員によるこの日限りのおもてなしを行う。国分駅で貸切バスに乗り換え、鹿児島空港へ。JALグループの日本エアコミューターが運航する航空機「ATR型機」の機内を再現した実物大模型(モックアップ)や訓練施設など、客室乗務員による説明を聞きながら見学する。通常は立ち入ることのできない制限区域をバスで走行し、滑走路を間近に見られるという。

鹿児島空港で見学した後、貸切バスで国分駅に戻り、「指宿のたまて箱」に乗車。復路は国分駅13時20分発・鹿児島駅14時2分着で運行され、いおワールドかごしま水族館のスタッフによる見どころガイドを車内で行う。鹿児島駅から貸切バスで移動後、いおワールドかごしま水族館のバックヤードツアーを実施。鹿児島中央駅へ16時15分に帰着する。

旅行代金は大人1万5,800円・こども1万3,800円(クレジットカード決済限定)。昼食の弁当が付く。最少催行人員は30名。「JTB-BOKUN予約サイト」で出発8日前まで受け付ける。