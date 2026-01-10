JR九州は、2026年3月14日のダイヤ改正で、特急「きりしま」の一部列車を対象に停車駅や運転時刻などの見直しを行う。清武駅通過の列車を増やすほか、鹿児島中央駅での九州新幹線との接続を改善するための時刻変更も実施する。

特急「きりしま」は宮崎～鹿児島中央間で上下各9本、国分～鹿児島中央間で上下各1本(朝・夜に運転)を設定。現在、最も停車駅の少ない「きりしま9・12号」は宮崎～鹿児島中央間で途中の南宮崎駅、都城駅、西都城駅、霧島神宮駅、国分駅、隼人駅、鹿児島駅に停車している。同区間を走る他の列車はこれらの停車駅に加え、清武駅や加治木駅などにも停車する。

ダイヤ改正後は利用状況に鑑み、清武駅通過の列車を増やすとのこと。下りは現行の「きりしま9号」に加え、新たに「きりしま5・7・11号」の3本が清武駅を通過。上りは現行の「きりしま12号」に加え、新たに「きりしま4・6・8・10号」の4本が清武駅を通過する。「きりしま」の半数(国分～鹿児島中央間の列車を除く)となる上下計9本の列車が通過し、清武駅には朝および夕方以降の列車のみ停車することになる。

九州新幹線との接続改善を目的に、下り1本・上り2本の列車で時刻繰上げ・繰下げを行う。日中時間帯に運転している上り「きりしま12号」は、鹿児島中央駅の発車時刻を現行より24分繰り上げ、同駅13時55分発で運転。九州新幹線の下り「みずほ607号」(鹿児島中央駅13時43分着)との接続時間を現行の36分から12分に短縮する。

夕方以降に運転している上り「きりしま16号」は、鹿児島中央駅の発車時刻を12分繰り下げ、同駅18時39分発に。現在は接続していない九州新幹線の下り「さくら759号」(鹿児島中央駅18時26分発)から接続時間13分で乗り換えられるようにする。下り「きりしま15号」は鹿児島中央駅の到着時刻を繰り上げ、同駅19時35分着に変更。九州新幹線の上り「みずほ614号」との接続時間を現行の7分から16分に拡大し、余裕を持って乗り換えられるようにする。