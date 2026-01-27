安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルが出演する、テレビ朝日のバラエティ番組『クロナダル』(毎週火曜25:58～ 一部地域を除く)が20日に放送された。

20日の放送では、昨年11月に放送したtimeleszおじさん企画に参加した、わらふぢなるおの口笛なるお、トム・ブラウンのみちおが再集結し、timeleszの魅力をアピールする「timeleszおじさん第二弾 LIVE編」を実施。

番組冒頭では、以前、みちおが佐藤勝利に宛てた“本気のラブレター”を読み上げた回について、みちおが、「佐藤勝利君がラジオでその話をしてくれたらしい」と感謝の報告。ナダルから「実際には聞いてない?」とツッコまれるも、みちおは「聞いたら現実になる。今は現実か夢かわからない状態で楽しんでいる」と、浮かれた様子で語り、スタジオの笑いを誘った。

さらに、前回の企画を受けて、ナダルは「見ました、timelesz project(通称:タイプロ)」と告白。この一言に、みちおと口笛なるおは思わず「やったぁ!」とナダルに抱きつき、大喜びする。「怖い怖い」と戸惑いながらも、ナダルは「ホンマに、ちょっと好きになりました」と心境の変化を明かした。

口笛から「誰を好きになりました?」と聞かれると、ナダルは「松島くん」と松島聡の名前を挙げ、「優しい。みんなのことを考えている」と推しを告白。続けて「(橋本)将生くんとかも、かっこいい」とすっかりハマった様子で語った。