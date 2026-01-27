「飲み会は男が交換制」　元AKB48メンバーの“規格外のモテエピソード”

2月11日(22:00〜)にスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーが発表された。

『ラブパワーキングダム2』参加メンバー

『ラブパワーキングダム2』に参加する男性メンバーは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた(岩城滉太/33歳)、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ(白鳥大珠/29歳)、モデルのたいせい(陸大成/25歳)、内科医師のたかし(坂口隆志/35歳)、俳優兼モデルのなおき(小黒直樹/28歳)、飲食店経営者のユウキ(田中ゆうき/30歳)、俳優のゆうと(奥雄人/28歳)、俳優のゆきと(原田夕季叶/21歳)の8名。

女性メンバーは、タレントのかの(高橋かの/24歳)、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな(聖菜/23歳)、海外タレントののりこ(西山乃利子/25歳)、女優のはづき(木村葉月/25歳)、元AKB48でモデル兼女優のまりや(永尾まりや/31歳)、タレント兼レースクイーンのもえ(川瀬もえ/32歳)、タレントのゆめ(林ゆめ/30歳)、ショーダンサーのるみ(27歳)の8名。

「誇張なしでガチで日本一モテる」

また、番組の魅力をいち早くお届けする先行映像『「星の数ほどモテてきた」“モテNo.1”頂上決戦』では、個性あふれる参加者16名のキャラクターが早くも明らかに。

元AKB48でモデル兼女優のまりやは「今までに告白された数は星の数ほど」と自信たっぷりに語り、シーズン1に出演したAKB48時代の先輩・みほは「誇張なしでガチで日本一モテる」「まりやの飲み会は男が交換制。 まりやに会いたすぎて1時間ごとに男が替わる」と、その規格外のモテエピソードを明かす。

格闘家のたいじゅは「僕チャンピオンなんで、それだけでモテる」と豪語。シーズン1出演の人気YouTuber・えびじゃのひろやすは、「僕の個人的な“モテる男性像”に限りなく近い。モテの正解」と、そのモテっぷりを語る。

さらに、内科医師のたかしは「自分がやりたいことを貫いてたら、ハイスペと呼ばれてただけで意識はない。 世が勝手に呼んでる」と語るなど、それぞれが自身の“モテ”を堂々とアピール。ほかにも、「自分の彼氏に会わせたくないランキングNo.1」「世界中でモテてる“地球モテ”」「モテ期みたいなのは特になくて、ずっとモテてる」といった強烈な“モテエピソード”が次々と飛び出し、恋愛強者たちのプライドと自信が早くも火花を散らす。

