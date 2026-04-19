長野久義 センバツ高校野球を現地で観戦「高校生みんな体が大きくて！」

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 4月12日（日）の放送では、長野が観戦した第98回選抜高校野球大会（以下、センバツ高校野球）について語りました。

【長野が最近、気になったこと】

佐藤：長野さんが最近気になったことを話していくコーナーでございます。何でしょうか？

長野：センバツ高校野球です。実はこの前、試合を見に行かせていただいて。

佐藤：へえー！ ちなみに、どの試合ですか？ 言える範囲でいいのですが。

長野：中京大中京 対 帝京の試合ですね。

佐藤：どうでした？ 実際に現地で見て。

長野：高校生みんな体が大きくて！

佐藤：そうですよね、確かに。

長野：遠くから見ていると、（普通の人なら）ちょっと細く見えるじゃないですか。だけど、遠くから見ても結構ごついのが分かって、近くだと相当できあがった体が見られるのかなと思うくらい、今の子たちは大きいですね。

佐藤：これも言える範囲でいいんですけど、どんな目線で見ているのですか？ もちろん「いい選手はいないかな」というのが大前提だと思うんですけど、長野さんなりのチェックポイントってあります？

長野：そうですね……お父さんの目線で見てました。

佐藤：ハハハ（笑）。「みんな頑張れ！」みたいな。

長野：はい（笑）。

佐藤：特に「野手だったらこういう選手がいいな」とかっていう目線はあったりします？

長野：いや……まだわからないです。今はそういうのを勉強しているところなので。でも、スカウトの方たちも「〇〇を見たほうがいいですよ」みたいなことは僕に言わないんですよ。多分、先入観を与えたくないんでしょうね。

佐藤：なるほど。それは、おそらくスカウトの方がそれぞれ築き上げてきたものなんですかね。

長野：そうですね、感性とか……人それぞれ見るところが違うと思うので。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/