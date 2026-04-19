藤江れいな「馬場も大荒れのなかで輝いて見えた」2017年の菊花賞で魅了された“推し馬”とは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。4月13日（月）〜16日（木）の放送では、ラジオ局の垣根を越えて、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK♪”をお届け。

4月14日（火）の放送では、4月からスタートしたTOKYO FM『サントリー オールフリー presents 藤江れいなの「そうだ！競馬場に行こう！」』（毎週月曜 21:30～21:55）パーソナリティの藤江れいなさんが登場！ 本記事では、藤江さんが競馬ビギナーのれなちに、その魅力を熱弁した模様をお届けします。

◆競馬場は初心者でも楽しめる！

藤江：競馬場は行ったことありますか？

れなち：なかなか機会がなくて……あと、めちゃくちゃ好きな人が集まっている空間だから、“全然知らない人間が入って大丈夫だろうか？”みたいな。

藤江：分かります。でも、このあいだ仲のいい友達をプライベートで連れて行ったときに、買い方とかもあまり分からないけど、好きな馬名とか好きな枠番の色で選んだやつが当たって「ちょっとハマりそう」って言ってました。

れなち：すごい！

藤江：そういうところから仲間を増やしていきたいですね。

れなち：確かに、当たったときのアドレナリンがすごそうですもん（笑）。

藤江：そうそう（笑）。行ってみてほしいな〜。

◆推し馬の子どもがデビュー！

れなち：レースのなかでも、馬とか騎手によって得意・不得意があるんですか？

藤江：あります。競馬場だったり、コースが右回りなのか左回りなのかとか、そういうのも得意・不得意があります。

れなち：競馬場によって違うんですか？

藤江：そうなんです。馬によって性格が違うので、そこも見極めなきゃいけないっていうのがかなり難しいです。

れなち：追い続けていても、新しく覚えなきゃいけないこともたくさん出てきますよね？

藤江：多いですね。それで、好きな馬が引退しても、その後に子どもが出てきたりして。これが沼なんですよ（笑）。抜けられない！

れなち：もう一生の趣味ですね。

藤江：はい。私はキセキっていう馬が好きだったんですけど、その馬が引退して、その子どもが本当に最近デビューしたばかりなので。

れなち：キセキはどこに惹かれたのですか？

藤江：2017年に菊花賞っていうレースに出て勝ったんですけど、当日は大雨が降って馬場も大荒れのなかで、キセキが輝いて見えたというか、そのレースから魅了されて。

れなち：へえー！

藤江：あと、当時まだ競馬ビギナーで、ようやく当たった馬券がキセキだったっていう思い出もあります。

れなち：そんなキセキの子どもが今デビューして、夢がありますね！ もうドラマみたいですね（笑）。

藤江：そのデビュー戦は、小倉競馬場まで見に行きました（笑）。

れなち：えー！ 福岡？

藤江：福岡まで行っちゃいましたね。やっぱり、1頭目のデビューは見なきゃなと思って。

れなち：いや推し活だわ。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM