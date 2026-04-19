2027年開催「プレミア12」をどう戦う？ 次期監督の行方は？ 五十嵐亮太が侍ジャパンの今後の展望に言及

藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00～10:50）。4月11日（土）の放送は、プロ野球解説者の五十嵐亮太（いがらし・りょうた）さんが登場！ 3月に開催された「第6回ワールド・ベースボール・クラシック」（以下、WBC）を振り返っていただきました。本記事では、今後の国際大会のことや侍ジャパンの次期監督について語った模様をお届けします。高見：侍ジャパンの今後に向けて、次回のWBCの詳細はまだ決まっていませんが、国際大会でいうと、2028年に開催されるアメリカ・ロサンゼルスオリンピックが控えています。五十嵐：でも、出場できるかどうかはまだ分からないですからね。藤木：アジアの枠を争わないといけない。五十嵐：なので、まずは「WBSCプレミア12」（2027年開催）で優勝すること（※）。優勝すれば出場権を得られますが、もしそこで勝てなかったら、その次の大会で、かなり難しい戦いを勝ち上がらないと出場することができないので。あと、多分「プレミア12」ってメジャー組の参加が難しいんですよね。※「WBSCプレミア12」の最終順位をもとに、アジア最上位チームと、ヨーロッパまたはオセアニアの最上位チームがオリンピック出場枠を獲得。藤木：そうかぁ。五十嵐：だから、国内組でどう戦うかということになりますが、ここまでの「プレミア12」って、日本も含めて主力選手がそこまで出るわけじゃなかったんです。藤木：他の国がどうなるか、ということですよね。五十嵐：しっかり主力を出して勝ちにいく大会になるので、それはそれで盛り上がりますよね。藤木：先日、井端監督が辞任の意向を表明しました。監督が変わるということは、これからまた……。五十嵐：そうなんです。監督を誰がやるのか……ちょうど、このラジオの前に千葉ロッテマリーンズ元監督の井口（資仁）さんと話をしたのですが、井口さんは「監督を辞めてから時間が経ってしまうと、勝負勘がなくなってしまうので、（次期監督は）今監督をやっている方、もしくは、辞めてすぐの方が適しているのではないか」ということを話していました。藤木：次にどんな方が監督になられるかで、チームのカラーも大きく変わりますよね。五十嵐：でも多分、しばらくは選ばれる選手ってそこまで変わらないと思うんです。オリンピックも比較的近い時期ですし、次回のWBCも、恐らく大谷（翔平）選手が35〜36歳で迎えると思うので、もちろん、変わる選手はいるけれど、主力は変わらないと思います。そこも含めて、監督やコーチが誰になるのかは楽しみです。＜番組概要＞番組名：SPORTS BEAT supported by TOYOTA放送日時：毎週土曜 10:00～10:50パーソナリティ：藤木直人、高見侑里番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/beat/番組公式X：@SPORTSBEAT_TFM