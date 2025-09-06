お笑いタレントのお見送り芸人しんいちが8月28日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。SNSのダイレクトメッセージ(DM)を閉じた理由を明かした。

お見送り芸人しんいち

“DM解放”で約6,000件のメッセージが殺到

納言・薄幸との恋愛トークで、「相手から来ることない?」と問われたしんいちは、「DM閉じてんねん」と吐露。TBS系『水曜日のダウンタウン』で、“しんいちDM解放してます”というオチになり、「そこからマジ6,000件ぐらい来た」そうで、「調子乗って、女の子といっぱい遊んじゃって」と告白。その後、「怒られて閉じた。事務所のお偉いさんに囲まれて怒られた」と言い、薄幸に「6股してるとき?」とツッコまれると、「7股! 狩野さんが8股な。狩野の兄貴には追いつきませんわ」とジョーク交じりに返した。

また、理想の結婚相手について、「知られてる人が好き。最低なこと言うけど、看板欲しいねん。芸能人の看板」と平然と語ったしんいち。「芸能人と関係を持ったことは?」と聞かれると、「あるよ」と即答。「芸能人の切符持ってるか持ってないか、どっちかわからんようなグラビアアイドルとは何人か……」とぶっちゃけ、最近の恋愛についても、「遊ばせていただいてます。遊んでいただいてる女性が2人いますんで。“俺は芸能人と付き合って結婚する”って言ってるんですけど」と一般女性との関係を明かしていた。