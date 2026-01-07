お笑いコンビ・しずるの純が3日、YouTubeチャンネル『鬼越トマホーク喧嘩チャンネル』にゲスト出演。“大物女優”と大ゲンカしたエピソードを打ち明けた。

「村上、これでモノボケやって」

昔から酒癖が悪く、お酒の失敗談に事欠かない純。「休肝日作ったことない」「基本的に眠くなるまで飲んでる」と話すと、鬼越トマホークの良ちゃんは、「大物女優とも酒乱でケンカしてるから」と暴露。相方の金ちゃんも、ケンカ相手の女優に直接聞いたことがあるそうで、「どうなんですか? って言ったら、“あ、全部本当。もうほぼそれです。お酒も入ってたしね”みたいな」と明かし、純は、「和解してるから。俺がキレちゃったってだけだから」と苦笑した。

純によると、「アフロヘアのパーティーグッズみたいな。それをポンって置いて、“村上、これでモノボケやって”って言われて」と女優に無茶ぶりされたといい、「1回乗ってからなんか言おうと思って。やったらスベったの」「“めちゃくちゃスベってんじゃねーかよ!”って言ったら、それもスベったの」と吐露。見かねたコロコロチキチキペッパーズの西野創人が、「僕もやりますよ」と男気を見せてくれたが、「後輩にも恥かかしてるし、俺もこんなんされたから。“ちょっといい? 俺、一応仕事でやってんだよ?”って」とブチギレたという。

さらに、純は、「お前も同じことやれよ。エチュードやれ。役者だろ?」と説教し、女優は、「村上、怖～い」とドン引き。金ちゃんが、「純さんがトイレ行った瞬間に、“マジ村上つまんない”って(笑)」とぶっちゃけると、純は、「それ知んねーわ! あの女だけは～!(笑)」と声を上げ、「お前、ホント気づけてないぞ。周りから怒られなさすぎだろ」とピシャリ。一方で、「あっちも良かれと思ってやってんの。役者さんとかタレントさんが、芸人をイジったり無茶ぶりしたり。つまんないとか言ったほうが、俺らが喜ぶと思って」と理解を示しつつ、「俺は許せない」とぼやいた。

「他の職業の人に対して、そういうリスペクトのないことしないし。役者の若い子とかに、“エチュードやってみなよ”とかも絶対に言わないし。そういうことをお前はしてんだぞ?」と怒りが収まらない純。“ブチギレ事件”以降は、一度も会ってないそうだが、「会いたくないとかまったくないし。会ったら、ちょっとお恥ずかしいねみたいになると思う」とも。相手の女優について、最後まで名前は明かさなかったが、金ちゃんは、「結構大物ですよ」「思ってるより大女優」「めちゃくちゃいい子」と話し、純も、「まあ、本人と話せたらいいよね。いい子なんで。その日、相性が悪かっただけ」とフォローしていた。