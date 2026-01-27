27日のテレビ朝日『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00～)では、「長～い塀の大豪邸へ潜入 2時間SP」を放送する。

27日の放送では、日本屈指の一等地で、1坪500万円はくだらないと言われる東京・神楽坂にある、敷地面積400坪、土地だけで推定20億円以上という日本家屋の屋敷に住む小堀宗実氏一家に密着。流祖・小堀遠州は、徳川三代将軍・家光の指南役を務めたほか、大阪城や名古屋城の設計や京都・二条城の庭園のデザインも手掛けた、歴史的偉人だという。 また、小堀家は、400年以上にわたり伝統芸能を継承。現在国内外に拠点を展開し、１万人以上の弟子を抱える大人気流派だそうで、「流祖の時から外国のものを取り入れ、本業以外にも庭や建築、歌まで色んなものに挑戦してきた」と宗実氏は、代々受け継ぐ進取の気風について語る。

そんな一家の暮らしぶりから伝統芸能の世界に触れた小泉孝太郎は、「子どもの頃から、父に『道』と付くものはある程度やってみなさいと言われた」と、父・純一郎元総理の教育方針を明かす。

当初は興味がなかった剣道やその道も「やってみれば得るものがある」という父の言葉に従って挑戦したそうで、今の自身を形成する父の教えに感謝を滲ませた。