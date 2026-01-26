1月も終わり、間もなく2月となります。1年のうちでも最も寒い時期。一歩外に出ると身を切る寒さですが、暖かい部屋で楽しむスイーツは格別な味わいですね。

2026年1月・2月の新作5品まとめ(1月27日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで1月27日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

チョコホイップとチョコソースを挟んだサンドイッチ、イタリア栗を楽しめるクリームタルト、世界的ショコラティエ監修のキャラメルショコラシュー、プリン味のチルド大福、『ちいかわ』の漫画の一コマが描かれたワッフルなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「ダブルチョコサンド」(298円)

価格 : 298円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

チョコがダブルで味わえるサンドイッチ。チョコホイップとチョコソースを挟みました。

「イタリア栗のクリームタルト」(200円)

価格 : 200円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

イタリア栗を楽しめるタルト。さくっと焼き上げたタルト台にマロンダマンド生地を重ね、なめらかなマロンクリームをトッピングしました。

「ピエール マルコリーニ監修 とろけるキャラメルショコラシュー」(268円)

価格 : 268円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「ピエール マルコリーニ」監修の、重厚な余韻が楽しめるシュークリーム。ほろ苦キャラメルソースと濃厚ショコラクリームを、クッキー生地のシューで包みました。

［数量限定］

なおピエール マルコリーニ監修としてはほかに、「ショコラデニッシュラズベリー」(198円)、「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」(198円)、「ショコラと洋梨のクレープ」(298円)なども用意しています。

「ふわもち生大福 プリン」(149円)

価格 : 149円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ふわもち食感のチルド大福。カスタードホイップとカラメルソース入りのプリン味です。

「ちいかわ わっふれ～む」(250円)

価格 : 250円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

『ちいかわ』の漫画の一コマが描かれたもちもち食感の四角いワッフル。中にはミルク味のクリームが入っています。プリントは全11種・シールは全11種です。

まとめ

［ファミリーマート限定］

1月27日発売の新商品は、チョコホイップとチョコソースを挟んだ「ダブルチョコサンド」、なめらかなマロンクリームをトッピングした「イタリア栗のクリームタルト」、ベルギー王室御用達ショコラティエ監修の「ピエール マルコリーニ監修 とろけるキャラメルショコラシュー」、カスタードホイップとカラメルソース入りの「ふわもち生大福 プリン」、『ちいかわ』の漫画の一コマが描かれた「ちいかわ わっふれ～む」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。