1月も終わり、間もなく2月となります。1年のうちでも最も寒い時期。一歩外に出ると身を切る寒さですが、暖かい部屋で楽しむスイーツは格別な味わいですね。
2026年1月・2月の新作5品まとめ(1月27日発売予定)
本記事では、ファミリーマートで1月27日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。
チョコホイップとチョコソースを挟んだサンドイッチ、イタリア栗を楽しめるクリームタルト、世界的ショコラティエ監修のキャラメルショコラシュー、プリン味のチルド大福、『ちいかわ』の漫画の一コマが描かれたワッフルなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。
「ダブルチョコサンド」(298円)
価格 : 298円
発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
チョコがダブルで味わえるサンドイッチ。チョコホイップとチョコソースを挟みました。
「イタリア栗のクリームタルト」(200円)
価格 : 200円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
イタリア栗を楽しめるタルト。さくっと焼き上げたタルト台にマロンダマンド生地を重ね、なめらかなマロンクリームをトッピングしました。
「ピエール マルコリーニ監修 とろけるキャラメルショコラシュー」(268円)
価格 : 268円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
「ピエール マルコリーニ」監修の、重厚な余韻が楽しめるシュークリーム。ほろ苦キャラメルソースと濃厚ショコラクリームを、クッキー生地のシューで包みました。
［数量限定］
なおピエール マルコリーニ監修としてはほかに、「ショコラデニッシュラズベリー」(198円)、「ヘーゼルナッツのショコラメロンパン」(198円)、「ショコラと洋梨のクレープ」(298円)なども用意しています。
「ふわもち生大福 プリン」(149円)
価格 : 149円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州
ふわもち食感のチルド大福。カスタードホイップとカラメルソース入りのプリン味です。
「ちいかわ わっふれ～む」(250円)
価格 : 250円
発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄
『ちいかわ』の漫画の一コマが描かれたもちもち食感の四角いワッフル。中にはミルク味のクリームが入っています。プリントは全11種・シールは全11種です。［ファミリーマート限定］
まとめ
1月27日発売の新商品は、チョコホイップとチョコソースを挟んだ「ダブルチョコサンド」、なめらかなマロンクリームをトッピングした「イタリア栗のクリームタルト」、ベルギー王室御用達ショコラティエ監修の「ピエール マルコリーニ監修 とろけるキャラメルショコラシュー」、カスタードホイップとカラメルソース入りの「ふわもち生大福 プリン」、『ちいかわ』の漫画の一コマが描かれた「ちいかわ わっふれ～む」などがラインナップ。
みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。