星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市)は4月25日～5月24日まで、春の祭典「回廊の花咲くリゾナーレ2026」を開催する。

同リゾートは標高約1,000メートルに位置しており、4月下旬から5月にかけて春が訪れる。本イベントは、毎年春の時期に合わせてピーマン通りで開催している。これまでも、イベントの代名詞ともいえる、花の回廊のデザインを地域の高校生や小学生から募集してきた。今年も地域の高校生がデザインした花の装飾が、ピーマン通りを彩る。

全長160メートルの花の回廊で彩られるピーマン通り

ピーマン通りには、まるで絨毯のように花びらが敷き詰められた花の回廊が登場する。花の回廊は「八ヶ岳の春」をテーマに、地域の高校生がデザインした。花びらが舞う様子を繊細に表現したり、八ヶ岳のダイナミックさから連想した迫力のある花を描いたり、生徒一人ひとりが思い描く八ヶ岳の春が、160メートルの回廊を彩る。

なお、2026年4月25日～5月6日の装飾には、良質な球根を育てるために開花前にカットされたチューリップの花びらを使用する。廃棄予定だった花びらを活用し、同施設を訪れる人々に楽しんでもらうことを目的として、約35万本分のチューリップが回廊を彩る。

花のアーチをくぐり抜ける「花咲く森の空中散歩」

花咲く森の空中散歩

地上5～7メートルの高さに位置するアスレチックコースでは、「花咲く森の空中散歩」を初開催する。施設内の森を舞台に、花で装飾されたコースを進み、空中から春の景色を満喫できる。料金は、宿泊者および山梨県・長野県・静岡県民の日帰り利用が1名3,500円、日帰り利用が1名5,000円となる。

「花」にまつわる特別メニュー

イベント期間中、ピーマン通りでは花にまつわる特別メニューを販売する。パンで花を表現した「花咲くフラワーブレッド」(280円)に加え、今年はエディブルフラワーで仕上げる華やかな「花咲くピッツァ」(1,850円)が新登場。また、キッチンカーでは花の色彩を表現した色鮮やかな「モクテル」(1杯500円～)を楽しめる。