「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)では、青森の四季を楽しめる特別企画を実施している。

2025年11月、同社は青森県での運営を開始して20周年を迎えた。これを記念し、「青森屋」「奥入瀬渓流ホテル」「界 津軽」の3施設では、2026年10月までの1年間にわたり、「愛あふれる、青森旅へ!」をテーマに特別企画を実施している。

星野リゾート 青森エリア20周年

氷瀑柄の「おいらせ氷瀑バス」

奥入瀬渓流ホテルでは、奥入瀬渓流の冬を代表する「氷瀑」の世界を車体にプリントした、ユニークなラッピングバスを2026年1月17日から運行する。入瀬渓流の中でも特に迫力がある「馬門岩」と「銚子大滝」、2つの氷瀑をモチーフに、繊細な氷がやがて壮大な造形へと変化していく様子を描いた特別仕様のデザインとなっている。普段は遠くからしか見ることのできない氷瀑を、乗る前からじっくり観察することができ、バスを降りた後に見る本物の氷瀑をより一層楽しめる。期間は1月17日～3月27日(隔日運行)、料金は無料で、事前の予約が必要となる。

冬の奥入瀬渓流を代表する氷瀑柄のラッピング

夜の氷瀑で絶景を味わう「氷瀑ライトアップツアー」

奥入瀬渓流の氷瀑は、岩壁に滴るわずかな水が、夜間の冷気にさらされながら凍りつき、時間をかけて迫力ある氷柱へと成長していく自然の造形美。繊細な氷が壮大な造形へと変化していく夜の姿をライトアップで演出する。「氷瀑ライトアップツアー」の実施期間は2025年12月20日～3月1日。料金は1,500円で、事前の予約が必要となる。

冬の夜にしか現れない氷と光の絶景

氷瀑のスケールを全身で感じるバスツアー

「奥入瀬渓流バスツアー」では、光や時間帯によって見え方や輝きが変化する氷瀑を、奥入瀬渓流の自然を熟知したガイドが案内する。明るい時間だからこそ見えてくる、氷瀑のスケール感や、木々や岩肌が織りなす自然のコントラストなど、冬の奥入瀬ならではの美しさを楽しめる。期間は2025年12月6日～3月27日。料金は無料で、事前予約が必要となる。

知的好奇心くすぐる「氷瀑ディスカバリー」

「氷瀑ディスカバリー」では、奥入瀬渓流の自然をこよなく愛する「渓流コンシェルジュ」が、奥入瀬渓流の冬を代表する絶景「氷瀑」の魅力や、冬の楽しみ方について紹介する。その美しさだけでなく、どのように形成されるのかという不思議や面白さを、美しい写真とともに解説する、見ごたえたっぷりの内容となっている。実施期間は2025年12月5日～3月26日までで、参加料金は無料。

ユニークな湯浴み体験 「氷瀑の湯」

館内の露天風呂の特徴は、湯船を囲うように聳える、一面の氷瀑の景色。高さ約3.5m、幅約16mの壁に氷瀑が再現された迫力満点の露天風呂では、奥入瀬渓流を見下ろすことができ、氷と雪の景色を眺めながらユニークな湯浴みを楽しめる。「氷瀑の湯」の期間は2025年12月5日～3月27日まで。

奥入瀬渓流で見られる氷瀑が目の前に再現された迫力ある露天風呂

氷瀑の美しさを表現した「氷瀑アートストリート」

「氷瀑アートストリート」は、昼夜で表情を変える氷瀑の美しさを表現した空間演出。日中は太陽の光を受けて白くきらめく昼の氷瀑、夜間はライトアップにより幻想的に浮かび上がる夜の氷瀑を、氷の層を再現した氷のカーテンや、アートパネル、照明演出で表現している。館内にいながら、奥入瀬渓流の冬ならではの幻想的な世界観を体感できる。実施期間は2025年12月5日～3月27日まで。

ライトアップされた夜の幻想的な氷瀑をイメージしたストリート

家に帰ってからも氷瀑の魅力に触れる

館内で氷瀑の魅力を楽しめるスタンプラリーを実施する。氷瀑関連のコンテンツを2つ以上体験すると、「氷瀑カプセルトイ」(無料)を1回まわすことができる。ホテルオリジナル缶バッジや氷瀑キャンドルなど、家に帰ってからも氷瀑の魅力を楽しめるグッズがもらえる。実施期間は2025年12月26日～3月1日まで。