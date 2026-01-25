俳優の浜辺美波とアイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が、26日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00～)に出演する。

学生時代について、目黒は「中学校入ってからいきなりモテ期が来まして…」と振り返る。その裏で「それで番長に呼び出されちゃって…」とピンチ到来。しかし、そこから思わぬ展開があった。

「私は明確なもの(モテ期)は全くない」という浜辺。高校時代は「恋愛禁止」で、見つかると即退学という校則があったという。

目黒が書き記しているという「目標ノート」についての話題では、「僕なんかがデビューしたいと思っているのが恥ずかしいなって思っちゃってた」「そんな自分を変えたくて」と振り返る目黒。下積み時代を互いに切磋琢磨しながら過ごした、現在timeleszで活躍する原嘉孝との思い出も明かされる。

また、浜辺がいま気になる「○○の頭」をスタジオで実食。さらに「年越し」や「愛犬」に関するトークまで、浜辺や目黒の知られざるプライベートが続々と明かされる。

今回は、2人が会いたい人物がスタジオに登場。浜辺が会いたいのは、実演販売士のレジェンド松下。名倉潤も「ほんまにええヤツやから」と太鼓判を押す松下は、スタジオに登場すると注目の便利アイテムについて次々と実演。「80億売れてる」という包丁をはじめ、思わず釘付けになる商品が目白押しだ。

番組の最後には、目黒が「19(歳)くらいからずっと好きで」と語る憧れの人もスタジオに登場し、大興奮となる。

【編集部MEMO】

浜辺美波と目黒蓮は、映画『ほどなく、お別れです』で共演。浜辺は、就活に行き詰まった末、葬儀会社「坂東会館」でインターンとして働き始め、現場で“最高の葬儀”を学んでいく新人の葬祭プランナー・清水美空。目黒は、美空をスカウトして厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を演じている。

