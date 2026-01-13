星野リゾートが全国に展開している温泉旅館ブランド「界」。各地から本格的な雪の便りが届く中、幻想的な雪景色を楽しめる温泉旅を提案している。

絶景雪見風呂を彩る「こぎんかまくら」

「界 津軽」(青森県・大鰐温泉)には、2月28日まで雪と光が織りなす「こぎんかまくら」が登場する。「こぎんかまくら」は、津軽の伝統工芸品「こぎん刺し」の模様をあしらった灯篭を入れた小さなかまくらで、露天風呂からは水庭に浮かぶ灯篭や、雪と伝統工芸「津軽こぎん刺し」の灯りが織りなす幻想的な景色を望むことができる。宿泊料金は1泊3万1,000円～(2名1室利用時1名あたり、税・サ込、夕朝食付)。

大間のまぐろと地酒を楽しむ「津軽七雪かまくらアペロ」

「界 津軽」の水庭には、伝統工芸「こぎん刺し」の七雪模様をあしらった「七雪かまくら」も登場する。2月1日～28日まで、「津軽七雪かまくらアペロ」も開催。「七雪かまくら」の中で、大間のまぐろを7種の調理法で仕立てた「七雪アミューズ」を、その日の雪模様に合わせて選ばれた地酒と共に味わえる。料金は1名5,000円。

津軽七雪かまくらアペロ

雪国のアーケード・雁木が幻想的な光の回廊に「雪国がんぎあかり」

「界 アルプス」(長野県・大町温泉郷)では2月28日まで、ライトアップイベント「雪国がんぎあかり」を開催する。雁木(がんぎ)の回廊には、小さなかまくら雪灯籠など灯り、ミニかまくら作りや囲炉裏でのお餅焼きなどを楽しめる。宿泊料金は1泊2万8,000円～(2名1室利用時1名あたり、税・サ込、夕朝食付)。「雪国がんぎあかり」参加は無料。

かまくらの特等席でくつろぐ冬限定体験「飛騨玉の雪明り」

「界 奥飛騨」(岐阜県・奥飛騨温泉郷)では3月23日まで、冬限定の「飛騨玉の雪明り」を開催する。合掌造りの屋根を思わせる「雪明かりかまくら」の中には、こたつなどを設置。こたつで暖まりながら、温泉で発酵させた「飛騨紅茶」のホットウイスティーと、伝統工法で作られた飛騨駄菓子を楽しめる。オリジナルの和照明「飛騨玉」もライトアップする。宿泊料金は1泊3万1,000円～(2名1室利用時1名あたり、税・サ込、夕朝食付)。「飛騨玉の雪明り」参加料金は2,000円。