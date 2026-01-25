星野リゾートは2025～26シーズンより、日本体育大学の竹腰誠教授と共同開発した新メソッドによるスキーレッスン「雪ッズ」を、「リゾナーレ八ヶ岳」「星野リゾート トマム」「星野リゾート ネコマ マウンテン」で提供している。

同レッスンには、これまで培ってきたノウハウに加え、スポーツ科学を専門とする竹腰誠教授(日本体育大学/スポーツマネジメント学部スポーツマネジメント学科)との共同開発により、スポーツ科学に基づいた「新メソッド」を導入した。70のステップに分けたレッスンを行っていたが、子どもがより「楽しく」雪に触れながら、より「確実」にスキーが上達できるレッスンに生まれかわる。

各施設とも、安心してスキーデビューできる雪ッズ専用エリアを設置。雪ッズの参加者のみ利用できるので、ゲレンデを滑走するスキーヤーやスノーボーダーを気にせずに練習できる。雪ッズは、リゾナーレ八ヶ岳では2026年3月19日、星野リゾート トマムでは4月5日、星野リゾート ネコマ マウンテンでは5月6日まで提供する。

そのほか、星野リゾートでは、家族で楽しむウインターリゾートの過ごし方も提案している。「リゾナーレトマム」では、雪に触れる体験から、雪を楽しむチャレンジなど、年齢や興味に合わせた冬の体験プログラムを用意。氷と雪でできた街が広がるアイスヴィレッジなどで雪に親しんだあとは、雪遊びデビューに最適なソリパーク、慣れてきたらスノーラフティングなどに挑戦できる。独自の食体験や記念日を祝う宿泊プランも提供する。

リゾナーレトマム

「リゾナーレ八ヶ岳」では、イタリアの山岳都市を彷彿とさせる空間で過ごすような冬の家族旅行を提案する。手ぶらでの子どものスキーデビューや、冷えた身体を温めるグリル料理、ホットドリンクを用意。スノーアクティビティ以外にも、イルミネーションが輝く露天風呂や屋内プールなどの施設が充実している。

リゾナーレ八ヶ岳

「磐梯山温泉ホテル」は4月5日まで、子どものスキーデビューを支援する2泊3日の宿泊プランを販売する。同プランでは子どものレンタル料やリフト券が無料になるほか、家族でのプライベートレッスンを受けられる。さらに、ゲレンデでの必需品を揃えた「ゲレンデ七つ道具」の提供もあり、初心者の家族でも安心してスノーリゾートを楽しめる。