「牙狼＜GARO＞」シリーズの最新作『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』が1月29日より、TOKYO MX22：00～・ＢＳ日テレ24：30～にて放送開始する(全9話)。1月23日には、魔戒剣を携え砂漠を進む道外流牙(演：栗山航)の勇猛たる姿を描く第二弾キービジュアルと、本編の場面写が解禁、また、追加キャストが発表された

追加キャストに橘ゆかり、平岡明純、窪田彩乃

追加キャストとして、ヒデン役・橘ゆかり（たちばな ゆかり）が出演。リュメの最側近であり、龍族を束ねる魔戒法師で、エルミナやリセル、シエナにとって母親のような存在。

龍族の魔戒法師・リセル役に平岡明純（ひらおか あすみ）、同じく龍族の魔戒法師・シエナ役に窪田彩乃（くぼた あやの）が出演。サガンの街を巡視して、状況をヒデンに伝達し、さらにリュメの使いとして道外流牙と莉杏に接触する。

激闘をとらえた場面写も解禁!

場面写には、道外流牙や莉杏たちが、本作で新たに登場する“謎の魔戒騎士”、廃棄物を纏ったホラー・ザグダムと砂の街・サガンを舞台に繰り広げる激闘の一端が映し出されている。

牙狼＜GARO＞とは

2005年に、テレビシリーズとして放送を開始した「牙狼＜GARO＞」。人の“陰我”を喰らう魔獣「ホラー」を討滅する為、代々受け継がれし鎧を召還し戦う「魔戒騎士」と、魔戒騎士の中でも最高位である「ガロ」の称号を受けた黄金騎士、そして彼らをサポートする「魔戒法師」の戦いが描かれる。

ダークで独特な世界観、日本最高峰のVFX技術を駆使したスタイリッシュな映像、華麗かつダイナミックなアクションシーンが魅力のＳＦ・ホラーアクションドラマとして、深夜枠の放送ながら、熱狂的なファンを獲得した。

牙狼＜GARO＞シリーズの生みの親で、特撮だけでなくゲームの世界でも多くのファンに支持される雨宮慶太により、大人向けの特撮アクションとして独特のデザイン、世界観を構築してきた。

勢いは留まることを知らず、TVシリーズ、劇場版のほかスペシャルドラマやスピンオフ作品、そしてアニメ作品と、数々の派生作品を生み出し、好評を得た。さらには、パチンコ遊技機から、フィギュア、玩具、ゲーム、小説、アパレルなどにも展開され、幅広い年代層から愛される人気シリーズとなっている。

