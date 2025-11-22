「牙狼＜GARO＞」シリーズの最新作『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』が2026年1月からTOKYO MX、BS日テレにて放送されることが決定した。また、キャスト役衣裳ビジュアルも解禁した。

前作『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』(2024)の続編として、道外流牙を主人公に「牙狼＜GARO＞」の新しい物語が始まる。本作では、全編グリーンバックによるリアルタイム合成システムを用いて撮影し、CG合成によって従来のビジュアルイメージを大幅にスケールアップ。これまでにない表現で、ダークファンタジーの世界を新たに描き出す。

監督陣には、「牙狼＜GARO＞」のアクションを新たなステージへと押し上げた鈴村正樹氏が、メイン監督兼アクション監督として参加。 さらに、『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』で繊細な人間ドラマを描いた木村好克監督、そして「ウルトラマン」シリーズで画期的な特撮表現を確立した田口清隆監督とタッグを組み、「牙狼＜GARO＞」の世界観を再構築する。

道外流牙役 栗山航(くりやま わたる)

黄金騎士ガロの称号を持つ魔戒騎士。「破滅ノ門」との戦いで、邪気が蓄積されたガロの鎧を浄化するべく、魔戒法師リュメのもとへ向かう。

莉杏役 南里美希(なんり みき)

道外流牙をパートナーとして支える魔戒法師。自由奔放な性格だったが、流牙との戦いを経て成熟した法師へと成長を遂げた。

レクトル役 こだまたいち

南方から来た魔戒法師。流牙たちの戦いを監視しているが、その目的は謎に包まれている。

エルミナ役 宮原華音(みやはら かのん)

龍族の女官。魔戒法師として高い戦闘技術を誇り、体術と鉄扇を駆使してホラーを殲滅する。

『牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼』ストーリー

クレアシティでの闘いを終えた流牙は、鎧を浄化するためにラインシティへ向かっていた。 しかし、そこに広がっていたのは広大な砂漠だった――。

かろうじて砂漠化を逃れた街・サガンでは、ホラーが大量発生し異常な事態に街は混乱していた。

その窮地を救うため街に現れたのは、龍族の魔戒法師・エルミナと莉杏だった。

莉杏は流牙とともにクレアシティへ向かう道中、リュメの召集により別の使命を全うしていたのだ。

大量発生するホラー、廃棄物を纏った強大な敵、そして、無差別に襲いかかる正体不明の魔戒騎士。

さらに謎の魔戒法師・レクトルが流牙に忍び寄る――。

混迷を極める戦いの中で、流牙と莉杏は導かれるように再会を果たす。

戦いを終えた流牙は、旧知の盟友・リュメの変わり果てた姿を目にする。

そしてリュメの命が尽きる時、世界に大いなる災いがもたらされることを告げられる。

流牙と莉杏はそれを阻止するべく立ち上がるが、

その先に待ち受けていたのは守りし者としての壮絶な宿命だったー。

流牙と莉杏、二人の運命を揺るがす戦いが、幕を開ける。

(Ｃ)2026「東ノ界楼」雨宮慶太／東北新社