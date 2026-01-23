25日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55～)には、48年間、恋を知らずに生きてきた新婚さんが登場する。

25日の放送に登場する新婚さんの夫は、120年続くみかん農家の5代目。サッカーコートおよそ3つ分の果樹園には、3500本ものみかんの木があり、季節によって15種類の柑橘を栽培している。いかにも控えめそうな夫は、女性と目を合わせられないほど奥手。仕事でも私生活でも山で過ごすことが多く、出会いの機会もなかったという。そんな夫の人生を変えた妻は、もともと中学校の英語教諭だったが、結婚を機に退職。今は果樹園の作業を手伝っている。

現在52歳の夫は、48歳まで恋愛経験ゼロ。しかしある日、軽トラで園地に向かった際、道の真ん中で仲良く寄り添って過ごす2羽のハトを目撃したことで結婚願望が爆発したそう。ハトが羨ましくなった夫は、すぐさま結婚相談所に登録。4カ月後に見つけたのが妻だったという。

そんな夫が妻にリクエストを送ったのは、妻が登録した3日後のこと。夫のプロフィール写真は、当時首相だった岸田文雄氏に似ているという第一印象だったが、海外旅行という共通の趣味があり、意外にもバックパッカーだというワイルドな一面にも惹かれ、お見合いを承諾したそう。

コロナ禍だったこともあり、まずはZoomで顔見せをするも、血が出そうな勢いで机に頭を打ち付けながら「ありがとうございます」を連呼する夫が、総理の謝罪会見のように見えて、妻は思わず笑ってしまったという。しかも、おしゃべりな妻を圧倒するほど一方的に話され、「私を黙らせた初めての男」として興味を抱いたと話す。

こうして夫は、48歳にして人生初デートに臨むことになるも、何もかもが未経験だったため、結婚相談所のカウンセラーからもらったマニュアルを熟読して挑むことに。

しかし、その影響でファッションはジャケット一択。初デートでは、妻が地元・高知にあるカツオのたたきを自分で焼いて食べられるお店に連れて行くも、スーツで現れ、妻が「もう少しカジュアルに」とお願いしても、毎回ジャケット姿で現れたという。

その後、夫が毎週2時間半かけ妻に会いに行く生活が3カ月。しかし、交際前のお友達期間は何人とお見合いしてもOKなのが、結婚相談所のルールであるため、妻は他の人ともお見合いを続けていたそう。一方の夫は、妻だけをロックオン。そして4回目のデートの帰り道、夫から自宅近くで車を降りようとすると突然手を握られ、「真剣だという証拠にLINEを見てください!」と告げられる。戸惑いながらLINEを開いた妻は、恐怖で車から飛び出すも、その真面目さを受け留め、後日、2人は真剣交際へと進展したという。

それから3カ月後。いよいよプロポーズを終えたが、夫には48歳にして人生初めてのキスに挑むことに。なるべく人目につかないところでと吟味した挙げ句に選ばれた「ファーストキスに使った車」と「ファーストキスに使った駐車場」の写真を見せられ、MCの藤井隆は椅子コケを連発する。