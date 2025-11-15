16日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55～)には、川崎麻世と料理研究家・花音夫妻が登場する。

1時間スペシャルの16日には、ゲストとして62歳の川崎と41歳の料理研究家・花音夫妻が登場。「人生どん底からの大逆転」をテーマに、波乱万丈の愛の軌跡と新婚生活の悲喜こもごもを語り尽くす 。

華やかな芸能人生のスタートから、幾多の苦難を経験した川崎。2人の出会いは13年前で、妻の花音は当初、川崎に対し、ワイドショーでのイメージから厳しい印象を持っていたそう。しかし、あるボランティア活動と、食事会で見た川崎の意外な姿によって、その印象が変化。そして、川崎が直面した大きな試練の際に、花音が献身的なサポートをしたことが、2人の関係を大きく進展させたという。そのサポートを通じて、川崎は花音を深く信頼するようになったと話す。

しかし交際後、2人の間には大きな壁が。花音が母親に報告した際、母親は「やめなさい」と猛反対。川崎がどのようにして信頼を勝ち取ったのか、知られざるエピソードも明かされる。

また、放送では大阪・枚方市で喫茶店を営んでいる川崎の母も登場。スタッフが母のもとへ訪れると、颯爽と自転車で現れ、90歳になった今でも自転車を乗りこなし、お店に出勤、近所でお買い物をするのだそう。

48年前、中学2年生の時に上京した息子をずっと応援し続けている川崎の母。デビュー当時を振り返り、母親だからこそ知っている川﨑の素顔を語る。さらに、番組収録後には夫婦2人が実家に訪問し、母にサプライズ。妻・花音からは料理を、そして「厳しい芸能界でくさん心配をかけた、それでも自分を信じてくれた」と息子・麻世からの感謝の思いが綴られた手紙に涙も見せる。