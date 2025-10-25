26日放送のABCテレビ・テレビ朝日系トークバラエティ番組『新婚さんいらっしゃい!』(毎週日曜12:55～)には、アラウンド還暦の新婚さんが登場する。

26日は、千葉県に住む“アラ還”の新婚さんが登場。2024年4月に墓石彫刻師の夫が63歳、元教師の妻が58歳のときに結婚したという。現在は、10LDKの広々とした日本家屋に、88歳になる妻の父と3人で暮らしている。

夫は前妻と18年前に離婚してからは独り暮らし、妻は10年近く前に前夫と死別。夫婦ともに、娘が2人ずついるという。長年、夫は「ただいま」妻も「おかえり」と言う習慣がなく、当初は言えなかったそうで、夕方帰宅した夫に「おはよう」と言い間違えたことも。 今では毎朝「気をつけて」「いってらっしゃい」と送り出す妻。夫もブレーキランプならぬハザードランプを5回点滅させ、名曲さながらに「ア・イ・シ・テ・ル」のサインを送って出かけるという。

そんな夫婦の共通の趣味はゴルフ。結婚してから始めた妻もすっかりはまり、2人して暇さえあれば広大な庭でアプローチの練習に励んでいるそう。ピアノも共通の趣味で、自宅にはなんと2台も。華麗なるピアノデュオを披露する。夫は3歳から13歳まで、妻は小学1年生から中学1年まで習っていて、近年になって再開。ピアノの先生が同じだったことが出会いのきっかけだったそう。

妻が夫を初めて見かけたのは、発表会前のリハーサル。およそピアノを弾くとは思えない、仕事帰りの作業着姿でダイナミックに演奏していたという。そのギャップに衝撃を受け、次のレッスンで先生に「一体何者なんですか」と訊ねたそう。

その後日にできたピアノ教室のグループLINEで交流を始めた2人。ある日、妻が行こうとしていたジャズピアニストのコンサートに、同行予定だった妹が行けなくなり、夫を個人LINEで誘ったという。会場が目黒だったため、妻が行ってみたかった目黒寄生虫館にも誘い、8.8mのサナダムシを見てからランチできしめんを食べ、それからコンサートを鑑賞するという、トリッキーなデートに。気づけば1日笑いっぱなしで楽しく、その後何度かデートを重ねるようになった。

当時夫は茨城県、妻は千葉県に住んでいたが、ほぼ中間地点の鹿嶋へサッカーを観に行った日、数日前だった妻の誕生日祝いにと、チーズケーキとプリンを夫がプレゼント。それが成田にある有名店だったのは夫の作戦だったらしいが、誕生日を覚えてくれていたこと、わざわざ遠回りして買いに行ってくれたことに妻はキュンとしたという。

交際がスタートすると、その年明けには、夫が出身地・長崎の名物であるカステラを買いに行こうと妻を百貨店へと誘うが、夫が向かったのは食品売り場ではなく、ティファニーショップ。

そこで「指輪を買おう」と言われた妻は、嬉しさのあまりお店で号泣。「こんなに自分が幸せになってもいいのかなと思った」「指輪を買いに行こうと言われていたら断っていた」と語る。

ラストは妻の次女からの手紙を披露。夫と死別し、葛藤や不安を抱えつつも悲しむ姿を見せず、娘2人を支えてくれた母への感謝の言葉に、妻の瞳からは感動の涙が流れる。