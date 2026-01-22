フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」が、25年12月の「ショートドラマ」ジャンルのアプリ収益とダウンロード数が国内ランキング1位となった。モバイルアプリの調査会社「Sensor Tower」の調査によるもので、25年7月のリリースから半年での首位獲得となる。

「FOD SHORT」はリリース以来、毎週金曜日にオリジナルの新作ドラマを追加。12月には、表向きは優しい街の歯科医でありながら家では家族にモラハラを繰り返す“支配的な父親”の姿を描いた『絶対殺したいパパ』(主演：山中崇)、高身長がコンプレックスの女子高生と担任教師の恋を描く『おとなの子～先生とわたしの境界線～』(主演：清乃あさ姫)、史上最大のモテ男が堅物男に陥落する『俺モテんのに、アイツにしか反応しなくなって溺愛されてんだけど』(主演：八神慶仁郎、山口貴也)といった作品が相次いでヒットし、SNSなどでも反響を集めている。

この結果、12月の有料会員の視聴は11月の2倍以上を記録するなど、サービスが急速に成長。毎日5話ずつ無料で視聴可能で、最後までストーリーを追いかけられる視聴モデルが、新規ダウンロードの増加だけでなくユーザーの利用継続につながっているようだ。

今回のランキングを受け、同局では「常に新鮮で刺激的な作品との出会いをお届けしている点が、日本のユーザーから高く支持された結果であると捉えています」とし、「今後も『FOD SHORT』は、『短いのに、心に残るドラマ。』をコンセプトに、国内市場のリーダーとしての地位をより強固なものにしてまいります」とコメントしている。