長年ずっと解決できずにいた、決して小さくない悩みがあります。それが、スーパーでお刺身のパックを買うとついてくる「つま」をどうするか問題。

先日、スーパーで美味しそうな水だこのお刺身を見つけて買ったんです。大好きなんですよね、刺身晩酌。すると例外はあるものの、多くに写真のように、つまがついてきますよね。

スーパーのお刺身パック

つまとはお刺身の下に敷いてある、大根の千切りや、海藻や、大葉や、食用菊などの総称。見た目が華やかになるのはもちろん、魚の鮮度を保ち、生臭みをやわらげ、一緒に食べることで消化を助けるなど、重要な役割を持つ存在です。ただ、これをもてあますんですよ。

居酒屋などで出てきた場合は、盛り付けてからそれほど時間が経っていないし、たいていはお手製なので、つまも美味しく食べられます。けれどもスーパーのパックの場合、水気を吸って元気がなくなってしまっており、生魚の香りが移ってしまっていることも多い。なんだかそのまま食べる気にはなれません。

捨てるのも忍びないし、いっそ入れてくれなくてもいいのに。とも思うんですが、やはりパックのなかで水分を調整し、鮮度を保つ意味で重要なんだそうで。

そこで、極細のきんぴらのように炒めてみたり、水で溶いた小麦粉と合わせて焼いてみたりしたこともあるんですが、どうも仕上がりが侘しくなってしまって、わざわざ手間をかけてまで作るほどでもないかなと。

ところがですね、さっきの写真のたこ刺しを食べていて、突然閃いたんです。ヒントは以前見たTV番組。新鮮な水だこを食べる料理のバリエーションとして、しゃぶしゃぶが紹介されていたんですよね。しかも、その鍋に浮かんでいたのはたっぷりの海藻。それをたこと一緒に食べるのが美味しいんだとか。ああいう感じで、つまを煮た鍋でしゃぶしゃぶをするっていうのはどうだろう？ 鍋で火を通してしまえば、魚くささは気にならないどころか、むしろだしがわりじゃないですか?

これは……いい!

さっそく作ってみましょう。といっても、メイン食材はつまですからね。大人数で囲むような鍋ではなくて、ひとり用の小鍋仕立てくらいが向いていると思われます。

鍋につまを投入

で、当然ながら決まったレシピなどはなく、とにかくつまを鍋で煮るだけなんですが、せっかくだからヒントとなったしゃぶしゃぶにならい、海藻も入れたいんですよね。そもそもつまって、最初から海藻が入っていることも多いし。

種類はこんぶでもわかめでも、パックで売っているものでも乾燥のものでも、まぁなんでもいいと思うんですが、今回はこちら。

沖縄産一番採りもずく

僕、このタイプの味つけされていないもずくパック、好きでよく買ってるんです。通年手に入るし、残ったら普通に食べればいいし、ちょうどいいでしょう。というか今まで気にしたことなかったんだけど、パッケージの下に「鍋料理にも最適」って書いてある! くれぐれも、もずく酢ではなくて味つけなしのものを選びましょう。

もずくも投入

次にここに水を適量と、薄味になるくらいを目安に白だし(なければないでいいでしょう)を注いで火にかけます。

ぐつぐつ

沸騰するとすさまじい量のアクが出てきたので(食材にもよるかも)、それを取り除けば準備完了。わざわざだしを取ったりしていないのに、各種の食材プラス白だしの合わせ技でものすごく良い香りがしています。

あとはここで、好きな食材をしゃぶしゃぶするのみ!

お刺身用の水たこ

撮影しつつたこを3枚ほど入れてみたら、あっという間に火が通ってしまいますね。最初に入れたいちばん上のものは、すでにちょっと硬くなってしまっています。いちばん下が食べごろで、しゃぶしゃぶするのはほんの5秒くらいでしょうか。

つまを巻いていただきます

はい。ここで断言してしまっていいですか? 長年の悩み、今消失しました。つましゃぶ、はっきり言ってうますぎる!

だしの利いた鍋で食材をしゃぶしゃぶして食べるんだからそりゃ間違いないに決まってるんですが、大根やにんじんやもずくの入り混じったつまの、しゃきしゃき、つるつるとした食感と風味がとても良いアクセントになって、ただ食べるよりもだんぜん美味しい上、食べごたえもぐんとアップしています。

食材の旨味が強いので薄味でもまったく問題ないものの、味変でちょっとぽん酢をたらしたりしてみても、これまたお酒がすすみすぎてしまいます。

もはや反則

当然、食材はたこに限らず、お刺身の盛り合わせを買ってきて普通に楽しみ、その一部をしゃぶしゃぶしてもいいでしょう。好物の豚肉でも試してみましたが、これまた最高。

薄切りの豚肉をしゃぶしゃぶし

つまとともに

そのときのつまの内容やしゃぶしゃぶする食材によって味が変わるのも楽しいし、今回はごくシンプルに作りましたが、お好みの鍋食材をあれこれ入れてももちろんOKだと思います。

発見だったのが、なんならしゃぶしゃぶする食材がなくても、つまだけで美味しいということ。ちょっと麺類感覚というか、つるつるっと食べられて、お酒のつまみはもちろん、小腹を満たすのにも良さそう。具沢山のスープととらえれば、さらにバリエーションは広がりそうです。

というわけで、最終的な結論としては、「つまはとりあえず煮てしまえば間違いない」でしょうか。

■作りかた(ひとりぶん)

【材料】

・お刺身のつま：あるもの

・海藻：お好みで

・しゃぶしゃぶする食材：肉、魚、お好みで

・白だし：適量

※すべての分量は目安です。お好みで調整してください。

【作りかた】

1.水をはった鍋につま、海藻、白だし適量を入れて火にかける

2.沸騰したらお好みの食材をしゃぶしゃぶし、つまと一緒に食べる