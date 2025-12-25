2025年秋、大阪大学の特任教授・坂口志文氏がノーベル生理学・医学賞を受賞しました。その記者会見に、阪大のマスコットキャラクター「ワニ博士」が同席すると、一躍ぬいぐるみ界の人気者に。そんなワニ博士が、今度はノーベル賞晩餐会にちゃっかり出席した模様。笑

🐊あれ、ワニ博士がノーベル賞晩餐会に……!?✨

(@UOsaka_jaより引用)

毎年12月10日に、スウェーデンのストックホルムで開催されるノーベル賞の授賞式。それにワニ博士が同行していたとは。晩餐会にまで連れていってもらえて、ご満悦のよう。堂々と胸を張る姿が、愛おしいです。

この投稿に、SNSでは「その場にいるなんてすごいな!」「確かにこれはぬい活史上最上級ぬい活」「ぬい活のレベルが最上級w」「ぬい撮りの最高峰」「誇らしげで好(ﾊｵ)」といった声が続々と。こんな貴重な場に参加しているぬいぐるみは、恐らくワニ博士だけかと……。最上級レベルのぬい活であることに間違いありません!!

実は、大阪大学公式Xでは「#ワニ博士と行くノーベルウィーク2025」として、スウェーデンに向かう機内でワクワクするワニ博士や、ノーベル博物館を満喫するワニ博士、スウェーデンのカフェでほっこりするワニ博士、ストックホルムの地下鉄に乗ってお出かけするワニ博士、ベッドに入るも緊張で眠れないワニ博士などなど、ステキなぬい撮り写真が多数ポストされています。

学術の最高峰にもちょこんと居合わせたワニ博士。次はどこに連れて行ってもらえるのか、楽しみですね。