お笑い芸人の岡野陽一が15日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。現在の“借金総額”を赤裸々告白した。

岡野陽一

納言・薄幸も「エグいなぁ……」とドン引き

多額の借金を抱える“クズ芸人”として知られる岡野。「数年前にクズブームみたいなのがあったじゃない? そのときは、額を言うとみんな喜ぶっていう時代があったのよ」としつつ、「ブームが過ぎると、誰も笑いもしないし、聞かれもしないから」と吐露。一時は、「借金を増やしていくと、仕事が増えるみたいな時期があった」というが、「今はもうさすがにそうじゃないから、言わないんだけど。だから、言わずに借金が膨れ上がってんだよ」ともらした。

その原因について、「増やそうとしちゃうよね。マイナスがあるんで、チャラにしたいなっていう気持ちが常にあるんで。飛びついちゃうのよね。うーん、その、まあ何だろう……」と口ごもり、納言の薄幸が、「ギャンブルでしょ?」とツッコむと、「まあ、そうそう」と苦笑い。「それで増やしちゃうのよ。だから、めっちゃ増えてます。昔は1,200万とか言ってたんですよ。ちゃんと計算してないですけど、多分1,800万ぐらいです。600万ぐらい増えた」とぶっちゃけ、薄は、「エグいなぁ……」とドン引きした。

また、誰に借金をしているのか? と問われた岡野は、「地方の友人が多い。芸人はあんまり借りない」といい、「借りるときは基本、相手の言った額を返すっていう決まりがあって。自分で計算しないんですよ。わざと」と借金のルールを告白。「(帳簿を)自分がつけてると、相手とズレたときに絶対に揉める」ため、「“俺、返したよね?”“いや、あと1だよ?”って。これマジで嫌なんすよ。水掛け論。だから、“債権者様のほうが正しい”っていうルール。向こうが20って言ったら俺は20返す」とこだわりを語った。

続けて、「嫌なんだよ。お金でもめるのが、1番嫌なの」と熱弁した岡野。これには、薄も、「誰が言ってんの(笑)?」と呆れ顔。借金があるため、クレジットカードも作れないようで、「カードない。作りたい」「でも、まだ作れない。悲しい……。マジ、カード欲しい。便利らしいよ? 知ってる?」と切実な思いを明かすと、薄は、「かわいそうに……」と憐みの表情を浮かべていた。

視聴者からは、「岡野さんはクズの天才だな」「めちゃくちゃ面白い」「借金出来るのも才能」「友達になりたい」「1800万円も借りれる信用と人脈があるってことだね」「岡野さんは絶対カード作れちゃだめだ笑」などの反響が寄せられている。