お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが14日、YouTubeチャンネル『動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】』に出演。オズワルド・伊藤俊介と破局した直後のエピソードを明かした。

「ええっ? おもろい笑える～!」「は? 泣くな」と爆笑

今秋、約4年間にわたる伊藤との交際に終止符を打ったイワクラ。破局直後に、後輩のエルフ・荒川から、「会いません?」と電話がかかってきたといい、「荒川に泣いてるところを見られたくないから連絡しなかったんだけど……。荒川から電話きた瞬間に、あっあっ～って泣いちゃった」と号泣したことを告白。しかし、荒川に、「ええっ? おもろい笑える～!」「は? 泣くな」と爆笑されたそうで、「ギャルやんって。こいつマジでギャルなんやと思って」と苦笑いで振り返った。

その後、荒川と居酒屋に行ったイワクラは、「マジ、ビビったもん。全部否定された」と吐露。荒川に、「伊藤さんはお父さんやし、イワクラさんはお母さんやと思ってるんで。どっちの味方でもない」「親が離婚した感じなんで、どっちの意見も聞かないと。イワクラさんの意見だけ聞くことはできない」と突っぱねられたそうで、「え? 結構厳しいなって。最初の一発目ぐらいは、“大丈夫ですか? 男ってアホですよね～”って全乗っかりしてくれるかなって考えてたけど……」と戸惑ったという。

一方の荒川は、「こんな天才が恋愛で悩むなよ! って。マジ意味わかんなくて。イワクラさんみたいな脳みそだったら、泣いてるヒマないで! って」と真意を説明しつつ、本当は慰めてほしかったというイワクラに、「すみません! マジで間違えました」と平謝り。しかし、イワクラは、「結局どうしたいん?」「自分で決めたんじゃないん?」と荒川にキレられたことで、「めっちゃ冷静になった」そうで、「確かに結論が出て、それを伝えただけだしなって。あれはホントにありがたかった」と感謝した。

改めて、イワクラに対し、「何してんすか? っていうムカつきはありました。イワクラさんは天才やねんから、進んでくれよ! みたいな」と自身の思いを伝えた荒川。イワクラは、「“自分で決めたんやから、もうそれ以外何もないやん”って言われて。マジでそうだなって」と話し、「持つべきものは親友だなって」としみじみ。「本当に信頼できる後輩だなと思って。こいつは人間としてすごい」と感心しながら、「ただビックリしてるけど。言いすぎだろって思ったけど……」と笑顔でツッコんでいた。

コメント欄には、「どっちの味方にもならないってスパッと言えるのすごいわ」「天才が恋愛で悩むな分かりすぎる」「優しくないのおもろい」「不思議で素敵な関係」「ふたりともクレイジーで神!」「失恋を笑ってくれるのは親友すぎる」「荒川ちゃんありがとう!!」などさまざまな反響が寄せられている。