さとう珠緒、結婚したい芸能人は「1周回って…」

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#3が20日に配信された。

  • 『愛のハイエナ season5』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

今年53歳になったさとう珠緒が登場

番組のスタジオゲストには、今年53歳になったさとう珠緒が登場。森田哲矢(さらば青春の光)は、さとうがかつて出演していた番組『ギルガメッシュないと』を回顧し、「めっちゃエロい人と思ってた」と印象を告白する。

しかし、さとうは「わたし、本当にエロくないんですよ(笑)」「アドリブなし、台本通り」と当時の印象をピシャリと否定した。

さらに、屋敷裕政(ニューヨーク)から結婚について聞かれると「いつかするかなと思っていたけど、全然しない」と答え、「どんな人がいいですか?」という質問には、「1周回って……みうらじゅんさん」と回答。嶋佐和也(ニューヨーク)が「どこからスタートしたの? まずみうらじゅんからスタート?」と思わずツッコミを入れる場面もあった。

『愛のハイエナ season5』#2は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

