2026年1月の新作5品まとめ(1月20日発売予定)

本記事ではミニストップで1月20日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、「中華フェア」が開催。「町中華」や「ガチ中華」など、ブームが続く人気の中華料理の本格的な味わいを手軽に楽しめる、さまざまな商品が登場しています。

ミニストップ2026年1月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「炒飯&麻婆豆腐」(645.84円)

価格 : 645.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「炒飯&麻婆豆腐」(645.84円)は、玉ねぎの旨みがきいた炒飯と、山椒のピリリとした辛みがきいた四川風麻婆豆腐を組み合わせています。

「油淋鶏&麻婆春雨弁当」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「油淋鶏&麻婆春雨弁当」(699.84円)は、深みのある本格的な味付けの油淋鶏と、きくらげや春雨の食感が楽しめるピリ辛麻婆春雨が盛り付けられたお弁当です。

「中華おこわおにぎり」(213.84円)

価格 : 213.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ごま油の香りとオイスターソースの旨みが特徴の「中華おこわおにぎり」(213.84円)は、焼豚と煮干し海老、たけのこ、にんじんが入っています。温めるとさらに美味しくいただけます。

「ごま香る 担々麺」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

「ごまの香りと四川風豆板醤のコクが楽しめるスープを使用した「ごま香る 担々麺」(537.84円)は、大豆ミンチと青梗菜、もやし、白ごま、白髪ねぎがトッピングされています。

「ベルギーチョコロールケーキ」(289.44円)

価格 : 289.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

ベルギー産チョコレートを使用した、芳醇なチョコレートの香りが広がる「ベルギーチョコロールケーキ」(289.44円)は、ココア生地の中にベルギーチョコホイップとベルギーチョコカスタードが入っています。

まとめ

1月20日発売の新商品は、寒さが続くこの時期にぴったりの食べ応えと、本格的な中華料理の味わいを楽しめる「炒飯」「麻婆豆腐」「麻婆春雨」「油淋鶏」のお弁当や、ベルギー産の芳醇なチョコレートの香りが広がる「ベルギーチョコロールケーキ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用