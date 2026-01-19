1月も後半となり、いよいよ入試の本番間近という受験生も多いかもしれません。万全の体制で試験にのぞむには、きちんと食事を摂ることもとても大切です。身近にあって気軽に利用できるコンビニにも、様々な新商品が到着していますよ。

2026年1月の新商品5選まとめ(1月20日〜1月26日)

ファミリーマート2026年1月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。東京・原宿の有名店監修のキーマカレー、ロッテ「雪見だいふく」とコラボしたパン、香り広がる舞茸天そば、2種のソースを使用したミートソースグラタン、明太チーズ&ソースマヨネーズを楽しめるたこ焼きなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「MOKUBAZA監修 とろ〜っと卵黄ソースとチーズソースのキーマカレー」(645円)

価格 : 645円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ひき肉を使ったキーマカレーで知られる東京・原宿のカレー&バー「MOKUBAZA(モクバザ)」監修商品。8種類以上のスパイスとオニオンソテーの甘みのバランスが抜群のキーマカレーに、とろーっと流れる卵黄ソースとチーズソースを合わせました。

「雪見だいふくみたいなパン」(168円)

価格 : 168円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ロッテ「雪見だいふく」とのコラボ商品。もっちりとした食感の生地で求肥フィリングを包んで焼き上げ、バニラ風味ホイップを入れました。

「香り広がる 舞茸天そば」(578円)

価格 : 578円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

舞茸天が味わえる温かいそば。そばの香りと歯切れの良さが特徴のそばに、だしのきいたつゆを合わせ、具材として舞茸天・かまぼこ・ねぎをのせています。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「溶岩風チーズのミートソースグラタン」(548円)

価格 : 548円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※山梨県の一部、長野県では取り扱いがありません。

チーズがとろけだす溶岩風グラタン。濃厚なチーズソース・深みのあるミートソースの2種ソースを使用し、パルメザンパウダー・パセリなどをトッピングしました。なお山梨県の一部、長野県では取り扱いがありません。

「たこ焼き2種盛り（明太チーズ&ソース）」(480円)

価格 : 480円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

だし感のある、とろーり食感のたこ焼き。明太チーズと定番のソースマヨネーズをトッピングした、2種の味わいを楽しめます。

まとめ

1月20日発売の新商品は、キーマカレーで有名な北参道の名店が手がけた「MOKUBAZA監修 とろ〜っと卵黄ソースとチーズソースのキーマカレー」、舞茸天・かまぼこ・ねぎをのせた「香り広がる 舞茸天そば」、濃厚なチーズソース・深みのあるミートソースの2種ソースがとろけだす「溶岩風チーズのミートソースグラタン」など、身も心もホットになれるメニューが登場。

また、小腹が空いた時に手軽に味わえる「雪見だいふくみたいなパン」や「たこ焼き2種盛り（明太チーズ&ソース）」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用