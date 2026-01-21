最近、ブロッコリーが安い! というわけで今回は、全農広報部(@zennoh_food)さんのX投稿から「ブロッコリーのナムル」を紹介します!

洋食イメージですが、ナムルにもなります🥦

ブロッコリーひと房(芯も)を一口大にカットし、耐熱ボウルに水少々入れて3分半レンチン。ごま油大さじ2と塩少々、顆粒鶏ガラ小さじ2、にんにくチューブ3cm、醤油ひとたらしと絡めて完成。

ちなみにブロッコリーはキャベツの仲間って知ってました❓

(@zennoh_foodより引用)

栄養価の高さから"野菜の王様"とも呼ばれるブロッコリー、風邪をひきやすい冬こそ積極的に食べたいですよね。さっと茹でてマヨネーズをかけて食べるのがオーソドックスな食べ方だと思うのですが、ナムルにしても美味しいのだとか。

材料はこちら。

ブロッコリーひと房に、ごま油(大さじ2)、顆粒鶏ガラ(小さじ2)、にんにくチューブ(3cm)、醤油(ひとたらし)、塩(少々)を準備します。

ブロッコリーの房と芯を一口大にカットしたら、耐熱ボウルに水少々と一緒に入れてラップをかけ、3分半レンチンします。

あとは、調味料を絡めるだけなんです!

火も使わず、レンチンひとつで出来るのが嬉しいですね。キャベツの仲間ということで、一緒にナムルにしてもいいかも⁉ お弁当の副菜としても重宝しそうです。ぜひ、お試しください!