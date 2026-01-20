SANKYOは、パチンコ機『eフィーバーキン肉マン』を発売。全国のパチンコホールにて2026年4月20日(月)の導入を予定しており、発売を記念した様々な企画を展開する。

『キン肉マン』は、原作・ゆでたまご氏による、累計発行部数8,500万部を超える日本を代表する少年漫画作品。1979年に『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載がスタートし、世代を超えて支持され続けており、現在も続編が「週刊プレイボーイ」および「週プレNEWS」（集英社）にて好評連載中となっている。

TVアニメは1983年から1992年までの間に2度シリーズ化され、登場人物である超人たちが地球の平和を守るため、仲間たちと友情を育みながら、立ちはだかる敵とリング上で戦うストーリーが人気を集めている。2024年には「完璧超人始祖編」のアニメ放送が開始、さらにSeason 3の制作も決定しており、今なお圧倒的な人気と注目を集めている。

本機は『キン肉マン』の中でもファンからの人気が特に高い『黄金のマスク編』を、完全オリジナルの美麗映像でパチンコ化。3Dで描かれる、迫力満点のバトルを楽しむことができる。

ファンの聖地「キン肉マンミュージアムin沼津」に実機展示！なすなかにしが試打

キン肉マンファンの聖地「キン肉マンミュージアムin沼津」に『eフィーバーキン肉マン』の導入に先駆けて実機を展示中となっている。キン肉マン好きで知られる芸人「なすなかにし」の2人も来場。SANKYOのXアカウントおよびYouTubeアカウントで2人が『eフィーバーキン肉マン』の試打を楽しむ様子などが発信されるので、こちらも注目したい。なお展示期間は、2026年4月20日までの予定(予告なく変更になる可能性がある)。

PVを視聴すると賞品がもらえるXキャンペーンを開催

『eフィーバーキン肉マン』の登場を記念して、SANKYOのXアカウントにて、PVを視聴するとQUOカードPayがもらえるキャンペーンが開催中。開催期間は2026年1月22日まで。