LE SSERAFIM、「マカレナ」サンプリングの新曲「BOOMPALA」プレビューを公開

LE SSERAFIMが、5月22日にリリースする2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のタイトル曲「BOOMPALA」のプレビュー映像を、5月18日0時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルおよびグループ公式SNSで公開した。

プレビューで最も話題を集めているのが、世界的ヒット曲「マカレナ（Macarena）」をサンプリングしているという点だ。中低音で繰り返される「Boompala Boompala Boompala yeah」という呪文のようなサビと、「マカレナ」由来の軽快なラテンの質感が結びつき、一度聴くと耳から離れない強烈な中毒性を生んでいる。「You can't hold on to the clouds in the air」「Nothing's forever so nothing's to fear」といったリリックを通して、恐怖心を手放そうというメッセージが歌われる。

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楽曲のコンセプトは、「考え方や態度次第で、恐怖は実は大したことのない虚像にすぎない」というもの。恐怖の克服を前向きな変化のきっかけと捉え、それを楽しいエネルギーへと変換した一曲となっている。ピンクのヘアカラーや緑のアイシャドウを取り入れた大胆なビジュアルチェンジ、5月8日公開のティザー『Just BOOMPALA』で披露された誰でも真似できる振り付けも相まって、ダンスチャレンジ拡散への期待も高まっている。

2nd Studio Album PUREFLOW pt.1は5月22日13時にリリース。デビュー時に「恐れがないから強い（FEARLESS）」と信じていた5人が、恐怖を知り、変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」と語る——LE SSERAFIMの新章「FEARLESS 2.0」の幕開けを告げるアルバムだ。4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」とタイトル曲「BOOMPALA」を含む全11曲を収録する。

さらにLE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR "PUREFLOW"』の開催を発表。日本公演は、大阪城ホール（7月25・26日）、Kアリーナ横浜（7月30日、8月1・2日）、エコパアリーナ（8月8・9日）、セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18・19日）、マリンメッセ福岡A館（9月2・3日）の5都市11公演で開催される。なお、6月6日〜7日には韓国・ソウルのオリンピック公園で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演も決定している。

▼「CELEBRATION」ダウンロード/ストリーミング

https://lesserafim.lnk.to/celebration_jpPR

【LE SSERAFIM 2nd Studio Album PUREFLOW pt.1 予約販売商品詳細】

■予約販売期間

2026年4月13日 11:00～

■発売日

韓国発売日：2026年5月22日

日本発売日：2026年6月1日 予定 (※日本お届け日)

※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■予約サイト

★LE SSERAFIM Ｗeverse Shop

URL：https://go.weverse.io/qt3S/cnussl2p

※本プロジェクトはWeverse Shop内のWeverse Japan国内発送商品が対象になります。

★UNIVERSAL MUSIC STORE

URL：https://umusic.jp/ZLik1yhF