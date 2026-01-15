三洋販売は、オフィシャルグッズストア「SANYO-MART(サンヨーマート)」にて、新春を彩る描き下ろし「午年グッズ」など新商品の販売を開始した。

今回は、2026年の干支にちなんだ「午年・新年グッズ」が登場。人気シリーズ「ななたまにあ」より、マリン・ワリン・ウリンがキュートな馬の着ぐるみ姿で描き下ろされている。

さらに、『PA清流物語4 ウキウキ79ver.』の導入を記念し、関連アイテムを多数展開。メインビジュアルをモチーフにしたキャラクターグッズに加え、パチンコ筐体をリアルに再現したシリーズ「SANYO MACHINE COLLECTION」にも同機種が新たに仲間入りした。

【商品一覧】

＜予約販売商品＞

［午年・新年グッズ］

・ななたまにあ アクリルキーホルダー／全3種(マリン 午年Ver.・ワリン 午年Ver.・ウリン 午年Ver.)

・ななたまにあ 絵馬型アクリルブロック 午年Ver.／全1種

［【PA清流物語4 ウキウキ79ver.】導入記念グッズ］

・清流物語4 ウキウキ79ver. ななたまにあ ナツキ チャーム付きアクリルキーホルダー／全1種

・清流物語4 ウキウキ79ver. ななたまにあ カワセミ ミニアクリルスタンド／全1種

・SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー 【PA清流物語4 ウキウキ79ver.】／全1種



予約期間：2026年1月30日(金)23時59分まで

発送時期：2026年2月末予定

【予約販売商品】ななたまにあ アクリルキーホルダー

馬の着ぐるみに身を包んだ、かわいらしい「ななたまにあ」イラストのアクリルキーホルダーが登場。

価格：各880円(税込)

種類：全3種(マリン 午年Ver.・ワリン 午年Ver.・ウリン 午年Ver.)

サイズ：W51.1～W53mm×H83.8～H84.5mm

【予約販売商品】ななたまにあ 絵馬型アクリルブロック 午年Ver.

午年にふさわしい、運気アップを願う縁起物アイテム。

価格：6,050円(税込)

種類：全1種

サイズ：W150mm×D20mm×H100mm

【予約販売商品】清流物語4 ウキウキ79ver. ななたまにあ ナツキ チャーム付きアクリルキーホルダー

「ななたまにあ」フォーマットのナツキのアクリルキーホルダーにカワセミのチャームを組み合わせ、機種のメインビジュアルをそのまま再現。

価格：990円(税込)

種類：全1種

サイズ：(本体)W54.7mm×H87.3mm、(チャーム)約W35.5mm×H37mm

【予約販売商品】清流物語4 ウキウキ79ver. ななたまにあ カワセミ ミニアクリルスタンド

ドヤ顔×決めポーズがたまらなくかわいい、カワセミのミニアクリルスタンドがラインナップ。

価格：880円(税込)

種類：全1種

サイズ：(本体)W35.5mm×H37mm、(台座)W50mm×H30mm

【予約販売商品】SANYO MACHINE COLLECTION アクリルスタンドキーホルダー【PA清流物語4 ウキウキ79ver.】

SANYO MACHINE COLLECTIONに【PA清流物語4 ウキウキ79ver.】が仲間入り。

価格：1,100円(税込)

種類：全1種

サイズ：(本体)W40mm×H70.8mm、(台座)W35mm×H49mm

(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.

※画像はイメージのため、実際の商品とは異なる場合がある。