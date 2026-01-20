圧倒的実力に完全敗北、容赦ない“ガチ説教”…ついには一触即発の事態に　『愛のハイエナ season5』

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#3が、20日(23:00〜)に配信される。

最強カリスマ集団衝突編」第2弾

今回は、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか?”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第2弾を配信。今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神(心湊一希)とともに、エリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ『Leo』の店舗改革に挑んでいる。

出勤2日目、「来たくなかった」と本音を漏らしながらも、『Leo』に足を運んだ山本。前回の初日出勤では、早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤトに煽られバチバチの大喧嘩に発展。さらに、軍神が現役ホスト時代に売上で“一度も勝つことができなかった”最強ホスト・平良翔太の圧倒的な実力を見せつけられ、完全敗北を味わう結果となった。

一方で、山本の姿勢に賛同するホストもいることから、今回は“ともに接客するホストたちと絆を深める”ことを目標に掲げ、改めて気合を入れ直す。しかし開店早々、女性社長から平良翔太にシャンパン40本が入り、ド派手なシャンパンコールが鳴り響く。

平良翔太は山本に「こんな光景見たことないだろう」と前置きし、「かかってこい」「逃げずにちゃんと 勝負してください。バチボコでやりましょう」と、真正面から宣戦布告。闘志に火がついた山本は、初回接客を次々こなし、調子を上げていくが、そこへ再びインテリホスト・逆巻アヤトが立ちはだかる。

容赦ない“ガチ説教”

容赦ない“ガチ説教”を受け、プライドを深く傷つけられた山本は、「じゃあ辞める」と席を立ち、ついには「触んな、手出るぞ」と一触即発の事態に……史上最難関とも言える店舗『Leo』で、大苦戦を強いられる山本。果たして、バラバラなホストたちと絆を深め、店舗改革を成し遂げることはできるのか。

スタジオでは、ゲストにタレント・さとう珠緒と、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もがを迎え、山本の過酷な挑戦を見守る。

(C)AbemaTV,Inc.