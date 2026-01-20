LINEヤフーが運営するLINEリサーチは、全国の15～69歳の男女を対象に、「集中したいときに一番飲むことが多いドリンク」に関する調査を実施した。

調査結果によると、集中したい場面で最も多く飲まれているドリンクは「ブラックコーヒー（無糖）」で、全体の3割強を占めた。続く2位は「ミルクや砂糖が入ったコーヒー」で1割台半ばとなり、コーヒー系飲料が上位を占める結果となった。

全体では「ブラックコーヒー（無糖）」が3割強で1位

調査結果によると、集中したい場面で最も多く飲まれているドリンクは「ブラックコーヒー（無糖）」で、全体の3割強を占めた。続く2位は「ミルクや砂糖が入ったコーヒー」で1割台半ばとなり、コーヒー系飲料が上位を占める結果となった。 3位以降には「ミネラルウォーター」「緑茶」「エナジードリンク」が続いている。

10～20代では「ミネラルウォーター」が最多

年代別にみると傾向は異なり、10～20代では「ミネラルウォーター」が1位となった。

10代では「麦茶」「エナジードリンク」が続き、20代では「ブラックコーヒー（無糖）」や「ミルクや砂糖が入ったコーヒー」が上位に入ったほか、「エナジードリンク」は他の年代に比べて割合が高かった。

一方、30代以降では全体傾向と同様に、「ブラックコーヒー（無糖）」と「ミルクや砂糖が入ったコーヒー」がトップ2となっている。

男女差では男性は刺激系、女性は水分補給系がやや多め

男女別にみると、「ブラックコーヒー（無糖）」や「エナジードリンク」は男性の割合が高く、特に40～60代男性では「ブラックコーヒー（無糖）」が4割台半ば～後半に達した。

一方で、「ミネラルウォーター」や「ミルクや砂糖が入ったコーヒー」は女性の割合が高く、10～20代女性では「ミネラルウォーター」が2割台半ばとなっている。

選ばれる理由は「眠気覚まし」と「集中を妨げない」

ドリンクを選ぶ理由としては、「ブラックコーヒー（無糖）」や「エナジードリンク」では、眠気覚ましや刺激を期待する声が多く挙げられた。

一方、「ミネラルウォーター」については、「味がなく集中を妨げない」「純粋な水分補給ができる」といった意見が目立ち、年代による集中スタイルの違いがうかがえる結果となっている。

調査概要

調査方法：スマートフォンWeb調査（LINEユーザー対象）

調査対象：全国の15～69歳の男女

実施時期：2025年12月1日～12月2日

有効回収数：3,152サンプル

※性別年代構成比を市場にあわせてウェイトバック

※表/グラフ中の数字は小数第一位または第二位を四捨五入しているため、合計しても100％にならなかったり、同じパーセンテージでも見え方が異なったりする場合がある