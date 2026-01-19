【1月20日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2026年1月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

1月20日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 人気ブランド・ゴディバとのコラボレーション商品や、チョコを贅沢に使用したパイやパンなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2026年1月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「Uchi Cafe×GODIVA ドゥーブルショコラ」(486円)

価格 : 486円

エネルギー : 303kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

人気のゴディバとのコラボレーション商品から、ドゥーブルショコラが登場です。チョコレートの奥深い味わいを存分に楽しめるこちらのケーキ。層ごとに異なるチョコの表情が重なり合う、贅沢なひとときを演出してくれる一品になります。

「Uchi Cafe×GODIVA ショコラロールケーキ」(437円)

価格 : 437円

エネルギー : 323kcal

※沖縄地域のローソンでは473円(税込)とのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

同じくゴディバコラボ商品のショコラロールケーキが登場。濃厚なチョコレートの味わいと、アクセントになるサクサクとした食感が楽しめるこちら。チョコ好きにはたまらない、リッチな仕上がりのロールケーキになっています。

「Uchi Cafe×GODIVA フォンダンクッキーシュー」(351円)

価格 : 351円

エネルギー : 406kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つづくゴディバコラボ商品はフォンダンクッキーシュー。チョコレートの濃厚な味わいを存分に楽しめるシュークリームは、クッキー生地の食感となかのチョコフィリングが絶妙にマッチした、満足感のある一品です。

「三角チョコホイップパイ」(181円)

価格 : 181円

エネルギー : 391kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるととのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

サックリとしたパイ生地に、チョコチップとなめらかなチョコホイップクリームを包み込んだ三角チョコホイップパイが登場。チョコ好きの方にぜひおすすめしたい、食べ応え抜群の一品です。

「もっちりとした黒いチョコパン」(171円)

価格 : 171円

エネルギー : 317kcal

※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

もっちりとした食感の生地が特徴の黒いチョコパンが登場。なかにサンドされた濃厚なチョコクリームが生地によく合うこちら。シンプルながらも飽きのこない味わいで、朝食やおやつなど幅広いシーンで楽しめる一品になります。

まとめ

1月20日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×GODIVA ドゥーブルショコラ」や「Uchi Cafe×GODIVA ショコラロールケーキ」、「三角チョコホイップパイ」など、さまざまな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用