和食レストラン「華屋与兵衛」は1月15日より、「とちおとめフェア」を開催している。

同フェアでは、甘酸っぱい「とちおとめ」を使用したあんみつやパフェ、ガトーショコラなどのデザートが登場する。

「とちおとめの白玉クリームあんみつ」は、甘酸っぱいとちおとめと、ミルクの風味を感じるいちごアイスを使用した季節限定あんみつ。もちもちの新潟県産白玉や北海道産あずき餡、国産寒天とともに、キウイ、あんず、牛皮、北海道産赤えんどう豆がトッピングされたさっぱりとした仕上がりに。沖縄県産黒糖使用黒みつをかけていただく。価格は979円。

細長いガトーショコラがインパクト大の「とちおとめのミニいちごパフェ」。いちごアイスと、濃厚な味わいのベルギーチョコアイスも同時に味わえるお得感のある1品となっており、とちおとめ、キウイ、玄米フレーク、パンナコッタも入っている。価格は759円。

「とちおとめとガトーショコラ」は、ガトーショコラとみずみずしいとちおとめ、いちごアイスを盛り合わせた一皿。アイスはお好みでバニラ、抹茶、チョコに変更することができる。価格は715円。

いずれも、平日はドリンクバーが無料でセットになる。同フェアは1月15日～3月中旬まで。