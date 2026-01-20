ジーオーティーは、「COMIC MeDu」レーベルにて『暴走!?サキュバスせんぱい』(著:ミナミト)の連載を開始した。
【あらすじ】
無意識に相手をやらしく触ってしまう「サキュバス先輩」こと湯葉栖早希。
触りたい欲を猫でなんとかセーブしていたものの、やっぱり物足りない…。
この渇きを癒やすため飛び込んだのは、リアル触感が味わえる最新VRゲーム!!
亜人の里にて猫獣人と交流する中、そのリアルさに興奮のあまり倒れてしまう──。
目が覚めると、知らない光景が広がっていて…!?
掲載日
