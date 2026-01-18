世界的ベストセラー小説のコミカライズ『赤と白とロイヤルブルー』の最新話(2-1)が、BL専門電子書籍サービス「La Roseraie(ラ・ロズレ)」にて、どこよりも早く先行で配信開始となった。

■『赤と白とロイヤルブルー』

原題：Red, White & Royal Blue

作画：マモリフキ

原作：ケイシー・マクイストン

訳：林啓恵

キャラクター原案：加藤木麻莉

最新話先行配信に伴い、関連作品がポイント10倍になる嬉しいフェアが開催されている。フェア期間は、2026年1月29日(木)まで。フェアの詳細は公式サイトにて。

【あらすじ】

真実の愛は、ときに奪い取るもの──

アメリカ大統領の息子と英国の王子が恋に落ちたなら……

王子との恋を描く全米ベストセラー！アメリカ初の女性大統領の長男アレックスは、英国のフィリップ王子のロイヤル・ウエディングへの参列を前に憂鬱だった。フィリップの弟ヘンリーとアレックスは、女性誌に載る回数を競うライバル同士だと言われるが、いつも冷淡なヘンリーがアレックスは苦手だ。その夜の晩餐会でも、冷ややかな態度をとる王子の肩に思わず手をかけた次の瞬間、一緒にウエディング・ケーキの上に倒れ込んでしまった。米英戦争勃発かと世間は大騒ぎになり、二人は全世界に向けて仲のよさをアピールすることになるが……

(C)Fuki Mamori/Casey McQuiston/Hiroe Hayashi/Mari Katogi/Futamishobo