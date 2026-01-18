KADOKAWAは、『月刊コミックジーン 2026年2月号』を2026年1月15日(木)に発売。表紙は『漫画 刀剣乱舞無双』が飾っている。
■表紙：『漫画 刀剣乱舞無双』
漫画：なしのき
原案：「刀剣乱舞ONLINE」より(DMM GAMES/NITRO PLUS)
新たな春へ、切り拓け。大人気ゲーム「刀剣乱舞無双」コミカライズ!!
■裏表紙：TVアニメ『アルネの事件簿』
2026年1月6日(火)より、日本テレビ、BS日テレ、AT-Xにて放送中。 コミックス第1～4巻、発売中
■特別付録
『漫画 刀剣乱舞無双』特製ポスター
■巻頭カラー：『DOPE 麻薬取締部特捜課』
漫画：マキマヨ、原作：木崎ちあき、キャラクター原案：尾方富生
くゆる煙のあいだで見え隠れするのは真実か、それとも罠か──
正反対バディが怪事件に挑む異能力×ドラッグ×サスペンス!!
コミックス第1巻が2026年1月27日(火)発売
■センターカラー：『王都の行き止まりカフェ『隠れ家』～うっかり魔法使いになった私の店に筆頭文官様がくつろぎに来ます～』
漫画：ゆとと、原作：守雨、キャラクター原案：染平かつ
歩幅をあわせて、ゆかいに晴れやかに。
おいしい料理×魔法の力で誰かを幸せにする、ほっこり異世界ファンタジー!!
■センターカラー：『かがみの特殊少年更生施設 The Escape Begins』
漫画：木林みあ、原作：第四境界
未来(さき)の見えない箱庭で、僕らは今日も元気です。
ARG(代替現実ゲーム)原作、罪を犯した少年たちの檻中ダークサスペンス!!
コミックス第1巻、発売中
『月刊コミックジーン 2026年2月号』
発売日：2026年1月15日(木)
定価：660円(本体600円＋税)
判型：B5変形判