NTTソルマーレが運営する、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」のオリジナル作品を創出する「シーモアコミックス」が、2026年1月に創立から15周年を迎えるにあたり特設サイトをオープン。15周年記念企画について順次発信する。

15周年企画第一弾として、(1)特設サイトにて人気作家からのお祝いイラストを大公開、(2)人気作品が最大22巻無料で読めるお得なキャンペーンの開催、(3)「コミックシーモア」で使えるシーモアポイント1500ptが15日間毎日、計150名に当たる特別企画などが実施される。

「シーモアコミックス」は「面白い！をとことん追求！」を合言葉に、国内最大級の総合電子書籍ストア「コミックシーモア」のオリジナルコミックを創出する電子コミック編集部として2011年に創立。 「恋するソワレ」「ズズズキュン！」など7つのオリジナルレーベルにおいて、少女マンガ・青年マンガ・BL(ボーイズラブ)コミック・TL(ティーンズラブ)コミックなどの幅広いジャンルの作品を制作し、「コミックシーモア」を中心とした国内外の各電子書籍サイトで展開している。

大ヒットテレビドラマの原作『家政夫のナギサさん』や、アニメ化された『デブとラブと過ちと！』など、メディア化作品も多く輩出。作家の商業デビューをサポートするための「出張編集部出展」や「コミックシーモア毎月マンガ賞」の開催、人気声優がBLコミックを生朗読するイベント「Ficus Party」の開催、人気作品を取り扱ったコラボカフェの開催など、近年では電子コミックの制作・配信にとどまらない全方位的なビジネス展開を進めている。

15周年を記念して『これからも、“もっと”あなたの心を動かす物語を』を合言葉に、老若男女幅広い読者に愛される作品づくりを行うとともに、ドラマ化やアニメ化など、多面的なIP展開を強化し、これまで以上に多くの人に作品を届けられるよう挑戦していくとしている。

15周年を記念して解説された「シーモアコミックス」15周年特設サイトには、豪華作家陣によるお祝いイラストや創立から15年の歴史を振り返るコーナーなど、スペシャルなコンテンツを用意。コンテンツは随時サイト内で発表される。

そして、これまでの感謝を込めて、「コミックシーモア」限定で、「シーモアコミックス」の歴代売上上位の人気作品を大量無料で読めるキャンペーンを実施中。さらに対象作品に使用できる30％オフクーポンも配布されている。キャンペーン期間は、2026年1月30日(金)23：59までの予定となっている。

さらに、「シーモアコミックス」読者への感謝の気持ちを込めて「モアコミ15周年大感謝祭～15日間毎日1500ptがその場で当たる！～キャンペーン」を開催。期間中抽選で150名に「コミックシーモア」で使えるシーモアポイント1500ptがプレゼントされるので、こちらも注目しておきたい。各詳細は特設サイトにて。