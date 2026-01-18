NTTソルマーレが提供する全米最大級のデジタルマンガストア「MangaPlaza(マンガプラザ)」において、2026年1月16日より、講談社の作品の先行配信を開始。さらに、配信開始を記念して、対象作品で使用可能なクーポンキャンペーンが実施される。

■キャンペーン内容

概要：キャンペーン期間中、講談社の対象作品で使用できる10％OFFクーポンを配布(※クーポンの利用は最大3冊まで)。

期間：2026年1月30日(金)～2026年2月12日(木)

【2026年1月16日(金) 配信】

1. 『異世界メイドの三ツ星グルメ 現代ごはん作ったら王宮で大バズリしました』

英名：The Maid's Three-Star Cuisine in Another World I Used Real-Life Dishes to Become a Palace Sensation

2. 『ブスなんて言わないで』

英名：Never Say Ugly

3. 『いっそあなたがトドメを刺して」

英名：You Might As Well Be the One

【2026年1月23日(金) 配信】

1. 『10年間身体を乗っ取られ悪女になっていた私に、二度と顔を見せるなと婚約破棄してきた騎士様が今日も縋ってくる』

英名：I Body-Switched With an Evil Hag for 10 Years, and Now My Knight Ex-Fiance Who Never Wanted To See Me Again Can’t Let Me Go

2. 『王妃様は離婚したい～異世界から聖女様が来たので、もうお役御免ですわね？～』

英名：Her Majesty Wants a Divorce： Now that a Saint has Come from Another World, I Suppose I'm No Longer Needed, Right？

3. 『二十と成獣』

英名：Twenty and the Beast

【2026年1月30日(金) 配信】

1. 『元婚約者から逃げるため吸血伯爵に恋人のフリをお願いしたら、なぜか溺愛モードになりました』

英名：I Fell into a Situationship with the Vampire Count？！

2. 『七つ屋志のぶの宝石匣』

英名：Nanatsu-ya： Shinobu and Her Jewelry Box

キャンペーンの詳細はキャンペーンページにて(※キャンペーンURLは2026年1月30日(金)から有効)。