マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年5月11日～5月24日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 キングダム 原泰久 集英社 その他 2 隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。 Woo Si-mok(原作)・Lee Ha-an(作画) LINEマンガ 恋愛 3 アカデミーの天才剣士 C.H(文・絵)・SeoGwando(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 6 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 8 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF 9 転生したらバーバリアンになった MIDNIGHT STUDIO(作画)・Team the JICK(脚色)・Jung Yoon-kang(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 杖と剣のウィストリア 大森藤ノ , 青井聖 講談社 ファンタジー・SF

1位は『キングダム』、第2位は『隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。』、第3位は『アカデミーの天才剣士』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 氷の城壁 阿賀沢紅茶 集英社 その他 2 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 3 ゆびさきと恋々 森下suu 講談社 恋愛 4 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 5 いっそあなたがトドメを刺して 瀬戸めぐむ 講談社 恋愛 6 花秘める君のメテオール 珠森ベティ , グルナ編集部 ライブコミックス その他 7 婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。 あおいれびん , 櫻井みこと , 黒裄 ドリコム 恋愛 8 永年雇用は可能でしょうか 梨川リサ , yokuu , 烏羽雨 講談社 ファンタジー・SF 9 あなたがしてくれなくても ハルノ晴 双葉社 恋愛 10 オークの樹の下 Seomal/namu(脚色)・P(作画)・Kim Suji(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『氷の城壁』、第2位は『枯れた花に涙を』、第3位は『ゆびさきと恋々』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップは、20代男性編第2位『隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。』(Woo Si-mok(原作)・Lee Ha-an(作画)/LINEマンガ)。今年3月よりLINEマンガでの連載を開始した同作が上位にランクイン。

スタートアップ企業で働くITエンジニア｢マックス｣のチームに異動してきた｢ジョイ｣は、 可愛らしい容姿に高いコミュ力、優れた実力の持ち主。対人恐怖症で存在感ゼロ、ぼっち飯を好むタイプのマックスとは正反対の性格だ。同じチームの隣の席で働くことになった二人だが、異動初日、ジョイのパソコンに転職サイトが表示されていることに気づいてしまったマックスは……。平凡だったはずのサラリーマンライフが荒れ始める!?

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。