島根県観光振興課が、今秋放送の連続テレビ小説「ばけばけ」のモデルである小泉八雲・セツ夫妻のゆかりの地、島根県の魅力を紹介している。

小泉八雲と妻セツが愛した島根ゆかりの地

明治時代の文豪・小泉八雲は、雪女・耳なし芳一などで有名な『怪談』や山陰を描いた紀行文『知られぬ日本の面影』をはじめとする数多くの名作を生み出した。それら名作の誕生の陰には、欠かすことのできない妻セツの存在があったという。八雲がセツと出会い、ともに過ごした島根での日々が後の作品の原点になっている。

八雲とセツが見た島根の風景、夫婦で紡いだ物語のゆかりの地、2人が見つめた日本の心や魅力を体感できる島根の魅力とは?

八雲とセツが旅した思い出の場所

「八重垣神社」(松江市佐草町)は、縁結びで人気。鏡の池で古い用紙の上に硬貨を浮かべ、縁占いする様子を八雲は興味深く紹介し、セツもまた若い頃にこの縁占いを行ったという。

八重垣神社

「加賀の潜戸」(松江市島根町加賀)は、荒波にうがたれた海食洞門。美しい海と神話に彩られた新潜戸に感嘆した八雲は、泳ごうとしたものの神聖な場所として周囲に止められて、しぶしぶあきらめたという。

加賀の潜戸

セツは、八雲が好きな場所として、松江、美保関と日御碕を挙げている。出雲大社参拝の折に、西洋人でまだ訪れた者はいないだろうと勧められ、日御碕神社(出雲市大社町)に二人で向かったという。

日御碕神社

隠岐郡海士町の「八雲広場」では夫婦像を見ることができる。八雲は隠岐の中でも特に菱浦を愛し、岡崎旅館に滞在。その跡地は公園となり、夫婦像が建った。セツの像があるのは世界でここだけとなる。

八雲広場

小泉八雲とセツゆかりの地を巡る周遊バスツアー

やくもラッピングバス

観光ガイドが同乗し、八雲とセツの出会った松江市内ゆかりの地を巡る周遊バスツアー「ばけバス～ 小泉八雲とセツゆかりの地を訪ねて～」を運行する。

運行期間は2025年10月～2026年3月。料金は、玉造温泉街発着が4,000円、JR松江駅発着が3,500円となる。JR西日本の「tabiwa by WESTER」で購入でき、特典として、条件を満たすとオリジナルステッカーのプレゼントされる。

ゆかりの地で味わう八雲と怪談の世界

八雲は甘党で、妻セツは東京移住後も「一力堂」(島根県松江市)の羊羹を取り寄せ故郷の味わいを偲んでいた。当時の羊羹を平成9年、同店に伝わる製法書の記録を基に「ハーンの羊羹」として復活。白いんげんの紅羊羹と小豆の小倉羊羹は八雲とセツゆかりの味として今も親しまれている。

八雲が紹介した「飴を買う女」では、女が夜な夜な飴屋で水あめを買う様子が描かれている。当時松江で唯一の飴屋「因幡屋」(島根県松江市)は大雄寺の近くにあり、物語の舞台と重なることからモデルと考えられている。8月には、八雲著作をモチーフにした新商品「子守り饅頭」も登場し、ゆかりの逸話を味わいとして楽しめる。

怪談メニューフェアを開催

「カラコロ工房FOODHALL」(島根県松江市)では、怪談をイメージしたメニューフェアを開催している。「食人鬼のマッグロしじみラーメン」や「舌炙り怪談寿司」、「アサイーゴースト」など、工夫を凝らしたメニューが提供される。

松江城周辺の観光施設をお得に巡るキャンペーン

松江城周辺の観光施設をお得に巡るキャンペーンを2027年3月31日(予定)まで実施している。対象施設で入場チケットを購入し、そのチケットを他の対象施設や協賛店で提示すると、入館料や乗船料など最大2割引きとなる。さらに、協賛店でのグルメやお土産も特典付きで楽しめる。利用方法などキャンペーン詳細はウェブサイトで確認を。